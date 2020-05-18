Как обратиться к судебному приставу, не выходя из дома

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В соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, разработанные Министерством труда и социальной защиты РФ от 16 марта 2020 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и в его структурных подразделениях временно ограничен личный прием граждан.
В целях защиты населения и территорий округа от ЧС, и распространения коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре рекомендуем гражданам обращаться в письменной форме через портал государственных услуг или через личный кабинет стороны исполнительного производства.
В связи с этим, Управлением ФССП России по ХМАО — Югре создана рабочая группа для решения оперативных вопросов, входящих в компетенцию службы судебных приставов. Обращения направлять на номер телефона WatsApp: 8(982)8754310.
Обращаем Ваше внимание, что обратиться с заявлением о выдаче справок о не получении алиментов, а также о выдаче постановления о расчёте задолженности по алиментам можно электронным способом. Адреса электронных почтовых ящиков можно узнать здесь.
Готовые документы будут выданы должностным лицом службы судебных приставов, подписанные электронной подписью, которая имеет юридическую силу и направлены на указанные вами электронный адрес.
Кроме того, в каждом отделе судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на входной группе установлены почтовые ящики для «Для корреспонденции». Выемка писем из почтовых ящиков производится ежедневно два раза в день.
Напоминаем, что круглосуточно работают официальные аккаунты в социальной сети УФССП России по ХМАО — Югре: ВК - https://vk.com/ufsspxmao и «Instagram» - instagram.com/pristavy_ugra/.
Информация, поступившая через социальные сети, оперативно обрабатывается и передаётся на исполнение судебному приставу-исполнителю.
По всем вопросам можно обратиться по телефонам:
8(3467)35-20-39 - предоставление информации о наличии или отсутствии исполнительного производства;
8(3467) 33-31-27 - информация о ходе исполнительного производства;
8(3467)35-20-56 - обращения, связанные с перечислением денежных средств по исполнительному производству;
8(3467)35-20-13 - жалобы по вопросам нарушения коллекторскими организациями прав и законных интересов физических лиц;
8(3467)35-20-65 - обращения, связанные с привлечением должников к уголовной ответственности за неисполнение решения суда и алиментным обязательствам.
8(3467)35-20-08 - вопросы об организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей.
Пресс-служба УФССП России по ХМАО – Югре