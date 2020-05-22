Многофункциональный центр Югры продолжает принимать заявления от опекунов на выплату материальной помощи детям до 16 лет

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Многофункциональный центр Ханты-Мансийского автономного округа ведет работу с опекунами Югры по приему заявлений о единовременной выплате 10 000 рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет в соответствии с Указом Президента России. Кроме того, дополнительная ежемесячная материальная помощь полагается опекаемым детям в возрасте до 3 лет в период с апреля по июнь этого года в размере 5 000 рублей.
Если семьи, не подпадающие под эту категорию граждан, могут заявиться на получение выплаты в личном кабинете на Портале госуслуг, то те, кто в соответствии с действующим законодательством опекает детей по причине смерти матери, отца, объявления их умершими, лишения родительских прав или в случае отмены усыновления ребёнка, могут подать заявление на выплату только обратившись в Клиентскую службу Пенсионного фонда или Многофункциональный центр.
В Югре проживает свыше 3600 таких семей. В настоящее время заявление на выплаты подали более четверти из них.
Напоминаем, прием документов продолжается до 1 октября 2020 года.
Отметим, что единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля этого года. В случае если ребенку исполняется 16 лет 30 июня, он также получает право на выплату.
Выплаты производятся на именные банковские счета родителей или опекунов.
Обращаем Ваше внимание, что МФЦ Югры ведет прием граждан по предварительной записи https://mfc.admhmao.ru/reception/. При этом одновременно в операционном зале могут находиться заявители из расчета не более двух на каждое «окно» приема при условии соблюдения социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров.
На входе в МФЦ осуществляется контроль соблюдения посетителями масочного режима, измеряется температура тела, предоставляются антисептические средства для обработки рук, ведется систематическая дезинфекция зоны обслуживания граждан.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»