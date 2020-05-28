Марафон детства в Театре кукол

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Ханты-Мансийский театр кукол присоединится к Марафону детства, который пройдёт в Югре 1 июня и будет посвящён Международному дню защиты детей.
Весь праздничный день на странице театра Вконтакте (https://vk.com/hmteatrkukol) будут транслироваться онлайн-проекты ХМТК. Утро начнётся с любимого советского мультфильма и песни из него в исполнении актёра Дениса Ермакова.
Эстафету подхватят уже полюбившиеся зрителям суровый Бармалей (поэт и композитор Глеб Успенский) и обаятельная Крокозябра (главный режиссёр ХМТК Елена Евстропова), которые прочитают, расскажут, споют стихи и рассказы современных авторов для детей. Таких минивыпусков за время карантина набралось больше десятка. А также герои подведут итоги челленджа «Танец Селёдка», где всем зрителям предлагалось повторять за Бармалеем движения и снять это на видео. Самый селёдочный танец ждёт приз.
Актрисы ХМТК, Екатерина Цыганец и София Железняк, приготовили для ребят «Секреты от Алёнки». Хорошо всем знакомая героиня из спектакля «Сказки для Алёнки» делится авторскими мультиками по мотивам «Сказок про мам» современного детского писателя Сергея Седова.
После обеда театр покажет, как проходили второй и третий Фестиваль семейных кукольных спектаклей «Варежка», а также спектакли участников. В 2019 году – на сцене театра, а в 2020 году – в онлайн-формате.
Вечером, в 20.00, можно послушать уже традиционную и любимую зрителями аудиорубрику «Сказки из Теремка», где актриса Светлана Крюкова читает русские народные сказки, а дети да и родители засыпают сладким сном.
Руководитель литературной части
Елена Колмогорова
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