Конституция РФ: В Югре будут использовать онлайн-площадки при обучении общественных наблюдателей

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В Общественной палате Югры прошло онлайн-совещание «Презентация предварительных итогов работы по организации общественного наблюдения в Югре. Взаимодействие с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».
В мероприятии принял участие член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Он презентовал доклад Фонда исследования проблем демократии «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации: о ходе подготовки в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса».
«Знаю, что Общественная палата, эксперты, общественники, политические партии региона очень заинтересованы в обсуждении поправок в Конституцию, организации общественного наблюдения за общероссийским голосованием» - сказал в начале выступления Александр Брод.
Доклад фонда размещен на официальном сайте Общественной палате России. В нем отражен правовой характер общественного наблюдения, цели, задачи наблюдателей, кодекс этики наблюдателя.
«Законодательство предусматривает широкий круг наблюдателей для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На 10 мая система Общественных палат РФ получила порядка 100 тысяч кандидатур для назначения в качестве наблюдателей. Ведется дистанционное обучение, - сказал Александр Брод. - Кодекс этики наблюдателя говорит о том, что наблюдение носит открытый характер. Факты и данные полученные в ходе наблюдения подлежат оценки в соответствии с действующим законодательством. Наблюдение основывается на использовании объективной, достоверной и проверенной информации. Наблюдатели руководствуются принципами честности, добросовестности».
Далее эксперт рассказал о работе Ассоциации НОМ, возможностях портала nom24.ru.
«На портале НОМ24 опубликовано большое количество экспертных, методических материалов, которые будут полезны в мониторинге и осуществлении наблюдения. В ежедневном онлайн-формате проходят вебинары для наблюдателей».
В свою очередь председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова озвучила предварительные итоги работы по организации общественного наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ в автономном округе.Отметим, что действующим законодательством не установлено четкое количество общественных наблюдателей. На сегодняшний день в региональный корпус наблюдателей входит порядка 4 тысяч человек.
Партнерами Общественной палаты региона в этой работе выступают общественные объединения, региональные отделения парламентских и не парламентских политических партий, общественные советы в муниципальных образованиях, инициативные югорчане.
«Особенностью общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны является единый корпус общественных наблюдателей, который формирует Общественная палата. Совместная работа с общественниками, политическими партиями важный момент в формировании корпуса. Она системно выстроена в Югре. Сейчас самый главный этап – это обучение наблюдателей. В этом направлении мы будем эффективно использовать онлайн-площадки. В их числе ассоциация НОМ. Это важная образовательная платформа, которая оказывает нам помощь при подготовке к общественному наблюдению. Мы используем и программы обучения, подготовленные с Избирательной комиссией Югры и, безусловно, семинары ассоциации. Чем больше будет информации у наблюдателя, тем легче ему будет оценивать ход общероссийского голосования», - подчеркнула Ирина Максимова.
В ходе заседания его участники обсудили нюансы организации обучения наблюдателей в условиях ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусом.
По словам заместителя председателя Общественной палаты Югры, координатора палаты в столице региона Ольги Сидоровой, большинство общественников выразили свою готовность стать наблюдателями за общероссийским голосованием:
«На сегодняшний корпус наблюдателей по городу Ханты-Мансийску сформирован. В городе на 28 избирательных участков, будут работать 186 наблюдателей. Вместе с представителями общественных наблюдателей принимают в наблюдении принимают участие представители политических партий. Впереди у нас важный этап – это обучение. Его мы будем проводить с учетом того, что в Югре продлен режим обязательной самоизоляции в режиме онлайн».