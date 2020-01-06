Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре назвал своим главным достижением в 2019 году снижение налогов на муниципальном уровне

- Русский
В ходе 40-го заседания думы Югры, которое проходило в онлайн формате, уполномоченный по защите прав предпринимателей в автономном округе Николай Евлахов представил депутатам доклад о результатах своей деятельности в 2019 году.
Представляя обзор основных показателей деятельности уполномоченного за минувший год, Николай Евлахов отметил, что своей главной задачей он ставил работу с системными проблемами, позволяющими снизить налоговую нагрузку на бизнес. Основным достижением он назвал снижение налогов на муниципальном уровне.
В течение 2019 года в адрес уполномоченного поступило 408 обращений от предпринимателей Югры (в 2018 году – 299 обращений, с начала 2020 года – 387 обращений). «Анализ поступивших обращений показал, что чаще всего предприниматели сталкиваются с проблемами в сфере имущественных отношений, в правоотношениях с другими хозяйствующими субъектами, при осуществлении правоохранительными органами своих полномочий, - обратил внимание Николай Евлахов. – Была проведена экспертиза 213 нормативных актов и их проектов. Для сравнения: этот показатель деятельности уполномоченного Югры в 2019 году практически в 2 раза превышает суммарный показатель деятельности уполномоченных других регионов Уральского федерального округа.
Уполномоченным инициировано внесение изменений в УПК РФ в части предоставления возможности задерживаемым лицам совершать дополнительный звонок региональным уполномоченным. Сегодня задерживаемые имеют право лишь на 1 звонок родственникам или своим защитникам.
В 2019 году уполномоченный принял участие в 23 судебных разбирательствах (в 2018 году – в 11).
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательской деятельности, Николай Евлахов назвал отсутствие единого подхода к размещению нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях.
Еще одной проблемой, по мнению уполномоченного, остается обременительный налог на недвижимое имущество предпринимателей. «Выражаю признательность тем главам муниципалитетов, руководителям местных представительных органов и органов власти Югры, которые поддерживают нашу позицию и приняли действенные меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес», - сказал Николай Евлахов.
Недоступность кредитования малого и среднего предпринимательства – также актуальная проблема российского бизнеса. «Радует, что в столь непростое для всех время кредитные организации пошли навстречу бизнесу», - сделал акцент уполномоченный.
Правовое просвещение предпринимателей уполномоченный организовывал в том числе на площадках МФЦ с участием общественных представителей уполномоченного в муниципалитетах, сотрудников прокуратуры и налоговой службы, в общественной приемной уполномоченного при президенте, а также посредством экспресс-консультации с использованием популярных мобильных приложений. Кроме того, в 2019 году в полном объеме реализован план работы по правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности в автономном округе «Бесплатный адвокат».
В 2019 году был проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности на тему: «Административный климат в Югре». На вопросы ответили 326 субъектов: от микробизнеса до градообразующих организаций. 14% респондентов отметили уменьшение административной нагрузки, что на 8% больше, чем в 2018 году. При этом 49% указали увеличение административной нагрузки в регионе, что на 13% меньше, чем 2018 году.
Принимая во внимание результаты опроса, аппарат уполномоченного подготовил ряд предложений для рассмотрения на федеральном и на региональном уровнях.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры