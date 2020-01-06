Югра вошла в число регионов с лучшими практиками работы в условиях COVID-19

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Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) подготовила обзор лучших практик специализированных организаций по привлечению и работе с инвесторами в условиях пандемии, отметив в их числе Югру.
В своем обзоре НААИР поясняет, что распространение COVID-19 внесло коррективы в условия работы и развития институтов развития. Так, большинство направлений было смещено с повседневного привлечения инвестиций на участие в кризисном управлении, информирование инвесторов о чрезвычайных мерах и мерах по оказанию экономической помощи правительства, перепрофилирование производств для борьбы с COVID-19.
В качестве положительного примера ассоциация выделила работу фонда развития Югры в части запуска новой финансовой программы по созданию производств средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также организации их закупки и поставок в регион.
Напомним, в апреле фонд запустил антикризисные программы финансирования развития промышленности региона. В частности, перечень программ государственной поддержки промышленников региона в виде льготных займов расширен с 2 до 8 направлений. Среди них - создание новых промышленных производств (в том числе средств индивидуальной защиты) и объектов промышленной инфраструктуры, развитие пищевой промышленности и сферы обращения с ТКО, поддержка резидентов территорий с особыми условиями ведения экономической деятельности (индустриальные парки, технопарки).
Предприятия могут получать займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от выбранной программы финансирования.
Также по поручению регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса организованы поставки средств индивидуальной защиты для персонала медицинских организаций, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией. Приобретено 200 тыс. фильтрующих респираторов, 300 тыс. медицинских защитных костюмов, 400 тыс. пар одноразовых водонепроницаемых высоких бахил, 40 тыс. хирургических халатов. Помимо этого, Фонд развития дополнительно закупил 50 тыс. тестов на выявление коронавируса.С 10 мая в регион уже поступило 65 тонн партии СИЗ, еще столько же ожидается до конца первой декады июня.
Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» создана в 2006 году с целью объединения усилий региональных институтов развития (агентств инвестиций и корпораций развития), направленных на создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты РФ. Ее участниками являются институты развития почти 50 российских регионов, среди членов НААИР и фонд развития Югры.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры