Лето в Югре начнется с марафона детства

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Лето в Югре начнется с марафона детства

В международный день защиты детей в Югре запланировано более 120 событий в формате онлайн для детей: мастер-классы, спектакли, видеоуроки, викторины, квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы. 

Так, юные югорчане смогут принять участие в окружной онлайн-зарядке с кандидатом в мастера спорта по ушу, членом федерации ушу России, членом молодежной сборной команды страны Ульяной Тиуновой. 
Центр ремесел Югры проведет в формате онлайн мастер-классы «Нарисуй сказку» и по изготовлению свистульки «Рыбка». 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» предложит детям стать участниками видеопрезентации традиционного праздника кондинских манси «Праздник Трясогузки».

Вместе с Сургутским театром можно будет пройти театральный квест, итоги которого будут подведены вечером того же дня.

Государственный художественный музей предложит принять участие в мастер-классах «Цветущая сирень», «Графика».

Няганский театр юного зрителя» пригласит самых юных театралов в программу «Игра в колобок».

Любителей мультфильмов ждет дебют программы, которую по пятницам и воскресеньям будут вести актёр Ханты-Мансийского театра кукол Денис Ермаков и его друг Мультяшкин.

Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» (г. Мегион) организует мастер класс по мини-футболу.

В 12.00 на официальном сайте музея геологии, нефти и газа, а также в официальных аккаунтах музея в социальных сетях будут опубликованы вопросы квиза, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К вопросам будет приложен бланк ответов, который нужно будет направить организаторам в течение суток, и google-форма для ответов. Подведение итогов состоится 5 июня.

Нижневартовский театр юного зрителя пригласил поздравить юных жителей округа самую известную няню Мери Поппинс. Как известно, от этого персонажа можно ожидать все, что угодно, с ней не соскучишься даже в режиме самоизоляции. 

В прямом эфире состоится объявление победителей детского конкурса рисунков по сказке «Варежка».

Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева объявит старт челленджа детских рисунков «Пусть всегда будет солнце», итогом чего станет онлайн-выставка рисунков его участников.

Конно-спортивный клуб «Мустанг» организует прямой эфир с членом сборной команды России по конному спорту Глебом Тагировым.

Много интересных мероприятий для детей подготовили в муниципалитетах. Поскольку они будут транслироваться на сайтах муниципальных учреждений, их смогут посмотреть все жители Югры. Так, кукольный спектакль «Мы за солнышком идем», который подготовили в сельском доме культуры с. Вата Нижневартовского района, будет транслироваться: https://vk.com/club132544430, https://instagram.com/sdkvata?igshid=e8b935zxmgfs, https://ok.ru/group/53697899004054.

Воспитанники центра детей, оставшихся без попечения родителей, поселка Пионерский Советского района станут участниками онлайн мастер-классов арт-кластера «ТавридаДетям». Команда арт-кластера «Таврида» проведет по всей стране более 500 образовательных мастер-классов по нескольким творческим направлениям - музыка, хореография, изобразительное искусство, рукоделие, актерское мастерство, литература и народное творчество. За 30-40 минут занятия дети получат новые знания и попробуют самостоятельно создать что-то новое. 
Во время занятия к каждому мастер-классу подключится известный артист, которому можно будет задать вопрос под специальным постом в официальной группе онлайн-фестиваля «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Официальные хештеги акции #ТавридаДетям и #БольшаяПеремена.

Итоги марафона детства в Югре будут подведены в ходе встречи губернатора Югры с некоторыми его участниками. Глава региона примет участие в интерактивной онлайн программе «Дети рулят!», в ходе которой дети расскажут губернатору о своих увлечениях, успехах, смогут задать Наталье Комаровой интересующие их вопросы. 

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Пнд, 06/01/2020 - 11:46

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