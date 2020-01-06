Губернатор Наталья Комарова пригласила детей и родителей принять участие в конкурсе #РастувЮгре

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Губернатор Наталья Комарова пригласила детей и родителей принять участие в конкурсе #РастувЮгре

Конкурс посвящен 90-летию образования округа.

Об этом глава региона сообщила на своей странице в Инстаграм nv__komarova:

«Дорогие друзья, сегодня Международный день защиты детей. Главные его герои - юные югорчане вместе с родителями и педагогами проведут в социальных сетях марафон, покажут как #Детирулят86 ))

В связи с праздником, в особенный для нашего региона год - 90-летия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Департамент образования и молодежной политики @depobr86 перезапускает конкурс #РастувЮгре.

Его идея - Югра через 90 лет. Для участия публикуйте, пожалуйста, свои рисунки в личных открытых аккаунтах в Инстаграм с хэштегами #РастувЮгре#БудущееЮгры#Югре90, указывайте возраст автора. Буду рада отметке в ваших публикациях, буду делиться ими в сториз».

Наталья Комарова пожелала удачи участникам и сообщила, что итоги конкурса будут подведены 10 декабря в День рождения автономного округа.

Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

Фото: er-nv.ru

 

   

Положение

о проведении конкурса рисунков #РастувЮгре на тему:

«Югра через 90 лет»

(далее – Положение) 

I. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения конкурса рисунков #РастувЮгре на тему: «Югра через 90 лет» (далее – Конкурс).

1.2. Организаторы Конкурса – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры), Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Департамент общественных и внешних связей Югры),

1.3. Конкурс приурочен к 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) и проводится в целях формирования у подрастающего поколения любви к родному краю, патриотического воспитания, развития творческих способностей, привлечения внимания к развитию автономного округа.

II. Участники Конкурса

2.1. Участники Конкурса – дети и молодые люди от 3 до 18 лет, творческие детские коллективы и учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа.

III. Сроки проведения Конкурса 

         3.1. Объявление о проведении Конкурса размещается 1 июня 2020 года в официальном аккаунте «Инстаграм» Губернатора автономного округа и портале «Открытый регион – Югра».

3.2. Положение о проведение Конкурса размещается на портале «Открытый регион – Югра».

3.3. Конкурсные работы принимаются с 1 июня по 15 ноября 2020 года.

         3.4. Выбор лучших Конкурсных работ осуществляется c 16 по 30 ноября 2020 года.        

         3.5. Голосование в аккаунте «Инстаграм» Депобразования и молодежи Югры за Конкурсные работы – с 30 ноября по 8 декабря 2020 года, подсчет результатов голосования – 9 декабря 2020 года.

IV. Номинации Конкурса

4.1. «Самый юный участник» - дети в возрасте от 3 до 6 лет.

4.2. «Лучшая коллективная работа» - работы детских, творческих учреждений и коллективов.

4.3. «Я художник, я так вижу» - работы детей в возрасте от 7 до 10 лет.

4.4. «Через 90» - работы детей в возрасте от 11 до 15 лет.

4.5. «Это Будущее Югры» - работы молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. 

V. Порядок публикации конкурсных работ 

5.1. Конкурс проводится в социальной сети «Инстаграм».

5.2. Публикация постов с конкурсными работами осуществляется участниками Конкурса в своих личных открытых аккаунтах в «Инстаграм» в одной из номинаций с указанием хэштегов #РастувЮгре, #БудущееЮгры, #Югре90, возраста автора, коллективного или индивидуального участия и отметкой аккаунта Губернатора автономного округа https://www.instagram.com/nv__komarova

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Депобразования и молодежи Югры выбирает лучшие (по количеству лайков) работы в каждой номинации, проводит голосование в комментариях по каждой номинации в отдельных постах (5 постов по количеству номинаций) в своем аккаунте в «Инстаграм», в каждом из которых в соответствии с номинациями публикуется до 10 пронумерованных работ участников.

6.2. Авторы работ, которые набрали наибольшее количество поддержки в комментариях в каждой из номинаций, объявляются победителями в своей номинации.

6.3. В каждой из номинаций определяется по 1 победителю.

6.4. Участники Конкурса, ставшие победителями в своих номинациях, награждаются ценными подарками, которые определяются Департаментом общественных и внешних связей Югры. Дата награждения – 10 декабря 2020 года.

6.5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры, на портале https://myopenugra.ru.

 

https://myopenugra.ru/news/society/gubernator_natalya_komarova_priglasil...

Пнд, 06/01/2020 - 12:14

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