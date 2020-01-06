Губернатор Наталья Комарова пригласила детей и родителей принять участие в конкурсе #РастувЮгре

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Конкурс посвящен 90-летию образования округа.
Об этом глава региона сообщила на своей странице в Инстаграм nv__komarova:
«Дорогие друзья, сегодня Международный день защиты детей. Главные его герои - юные югорчане вместе с родителями и педагогами проведут в социальных сетях марафон, покажут как #Детирулят86 ))
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В связи с праздником, в особенный для нашего региона год - 90-летия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Департамент образования и молодежной политики @depobr86 перезапускает конкурс #РастувЮгре.
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Его идея - Югра через 90 лет. Для участия публикуйте, пожалуйста, свои рисунки в личных открытых аккаунтах в Инстаграм с хэштегами #РастувЮгре, #БудущееЮгры, #Югре90, указывайте возраст автора. Буду рада отметке в ваших публикациях, буду делиться ими в сториз».
Наталья Комарова пожелала удачи участникам и сообщила, что итоги конкурса будут подведены 10 декабря в День рождения автономного округа.
Служба информации портала «Открытый регион – Югра»
Фото: er-nv.ru
Положение
о проведении конкурса рисунков #РастувЮгре на тему:
«Югра через 90 лет»
(далее – Положение)
I. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок организации и проведения конкурса рисунков #РастувЮгре на тему: «Югра через 90 лет» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры), Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Департамент общественных и внешних связей Югры),
1.3. Конкурс приурочен к 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) и проводится в целях формирования у подрастающего поколения любви к родному краю, патриотического воспитания, развития творческих способностей, привлечения внимания к развитию автономного округа.
II. Участники Конкурса
2.1. Участники Конкурса – дети и молодые люди от 3 до 18 лет, творческие детские коллективы и учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа.
III. Сроки проведения Конкурса
3.1. Объявление о проведении Конкурса размещается 1 июня 2020 года в официальном аккаунте «Инстаграм» Губернатора автономного округа и портале «Открытый регион – Югра».
3.2. Положение о проведение Конкурса размещается на портале «Открытый регион – Югра».
3.3. Конкурсные работы принимаются с 1 июня по 15 ноября 2020 года.
3.4. Выбор лучших Конкурсных работ осуществляется c 16 по 30 ноября 2020 года.
3.5. Голосование в аккаунте «Инстаграм» Депобразования и молодежи Югры за Конкурсные работы – с 30 ноября по 8 декабря 2020 года, подсчет результатов голосования – 9 декабря 2020 года.
IV. Номинации Конкурса
4.1. «Самый юный участник» - дети в возрасте от 3 до 6 лет.
4.2. «Лучшая коллективная работа» - работы детских, творческих учреждений и коллективов.
4.3. «Я художник, я так вижу» - работы детей в возрасте от 7 до 10 лет.
4.4. «Через 90» - работы детей в возрасте от 11 до 15 лет.
4.5. «Это Будущее Югры» - работы молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет.
V. Порядок публикации конкурсных работ
5.1. Конкурс проводится в социальной сети «Инстаграм».
5.2. Публикация постов с конкурсными работами осуществляется участниками Конкурса в своих личных открытых аккаунтах в «Инстаграм» в одной из номинаций с указанием хэштегов #РастувЮгре, #БудущееЮгры, #Югре90, возраста автора, коллективного или индивидуального участия и отметкой аккаунта Губернатора автономного округа https://www.instagram.com/nv__komarova.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Депобразования и молодежи Югры выбирает лучшие (по количеству лайков) работы в каждой номинации, проводит голосование в комментариях по каждой номинации в отдельных постах (5 постов по количеству номинаций) в своем аккаунте в «Инстаграм», в каждом из которых в соответствии с номинациями публикуется до 10 пронумерованных работ участников.
6.2. Авторы работ, которые набрали наибольшее количество поддержки в комментариях в каждой из номинаций, объявляются победителями в своей номинации.
6.3. В каждой из номинаций определяется по 1 победителю.
6.4. Участники Конкурса, ставшие победителями в своих номинациях, награждаются ценными подарками, которые определяются Департаментом общественных и внешних связей Югры. Дата награждения – 10 декабря 2020 года.
6.5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры, на портале https://myopenugra.ru.
https://myopenugra.ru/news/society/gubernator_natalya_komarova_priglasil...