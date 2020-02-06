Югорчанам в возрасте 65 лет и старше в четвертый раз дистанционно оформят больничный лист

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Правительство РФ утвердило новое Постановление, в соответствии с которым работникам 65 лет и старше предоставляются электронные больничные листы с 1 по 11 июня 2020 года продолжительностью на 11 календарных дней.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в России из-за распространения коронавирусной инфекции было принято решение об оформлении электронных больничных листов работающим россиянам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Больничные листы были оформлены сначала на период с 6 по 19 апреля, а затем с 20 по 30 апреля и с 12 по 29 мая.
Такие больничные по карантину оплачиваются гражданам напрямую отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС). Они исключают привлечение средств работодателей и посещение работником медицинской организации.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам: учитывается общий стаж работающего и средний заработок за последние два года. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).
Добавим, больничный лист можно оформить застрахованным работающим гражданам 65 лет и старше при условии, что они не переведены на удалённую работу, не находятся в отпуске и соблюдают режим самоизоляции. «Важно знать, что выплата по больничному листу осуществляется только при соблюдении режима изоляции. В случае нарушения этого требования – работнику придется компенсировать ФСС сумму выплаченного больничного», – прокомментировал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Рыбьяков.
Справки – по телефону Единого колл-центра ФСС - 8-800-100 05 30
Елена Баканова