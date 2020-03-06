Выпускники Югры – 2020 получат подарки от регионального правительства

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Сегодня правительством автономного округа принято решение о предоставлении единовременной денежной выплаты выпускникам, прошедшим в 2020 году государственную итоговую аттестацию по государственным программам среднего общего образования. Такое поручение дала губернатор округа Наталья Комарова в ходе предыдущего заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Было решено оформить выплату в виде памятного подарка. Департамент образования и молодежной политики округа организовал онлайн-голосование по вопросу выбора дизайна подарка, в котором приняли участие 17076 выпускников 11-х классов и их родителей. Напомним, всего в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 10130 выпускников 11-х классов.
Большинство отдали предпочтение образцу, представленному на фото. Таким образом подарок «Выпускник 2020» – это набор, упакованный в фоторамку, состоящий из уведомления об осуществлении выпускнику единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей, карты кредитной организации с использованием символики 90-летия со дня образования Югры. На оборотной внешней стороне фоторамки располагается текст поздравления выпускника губернатором Югры.
Денежную составляющую подарка выпускники получат беззаявительно до 30 июня 2020 года.
«Мы все одна семья. Прошу вас соблюдать все правила. Только если состояние эпидситуации в нашем регионе будет соответствовать показателям третьего этапа, мы сможем провести очные выпускные балы. Нам решать», - обратилась к югорчанам губернатор в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Также региональным правительством принято решение предоставить единовременную денежную выплату семьям, имеющим детей, родившихся с 28 мая 2002 года по 10 мая 2004 года в размере 3000 рублей на семью.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры