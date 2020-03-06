Конституция РФ: в России создают условия для волеизъявления граждан

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28 мая 2020 года Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» совместно с Экспертным институтом социальных исследований провела круглый стол: «Выход из пандемии. Возвращение выборов».
На мероприятии обсуждались вопросы о постепенных мерах по выходу из сложной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса, и возобновлению голосований на предстоящих электоральных кампаниях.
Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», раскрыли в своих выступлениях отдельные аспекты правого регулирования избирательного процесса, деятельности по организации общественного наблюдения, а также развития совместной работы институтов гражданского общества.
Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод поделился мнением о необходимых условиях для возобновления избирательных процедур:
«Условия, в которых проходили выборы на старте пандемии, показали, что при необходимых мерах предосторожности, средствах индивидуальной защиты, соблюдении дистанции, досрочного голосования и других формах голосования можно минимизировать эти риски и обеспечить право граждан на участие в избирательных процессах, процессах голосования и в то же время обеспечить неотъемлемое право на здоровье и безопасность».
Также, обращаясь к международному опыту, эксперты отметил:
«Жизнь не стоит на месте. Мы видим, что в ряде стран снижается режим самоизоляции и естественно избирательные процессы возвращаются в нашу жизнь. Во Франции, например, на июнь запланировано проведение муниципальных выборов».
Глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в свою очередь отметил, что, благодаря уже принятым государством мерам борьбы с распространением коронавируса, эпидемиологическая ситуация в стране заметно улучшилась. Он сообщил, что Общественная палата РФ в дистанционном формате продолжает набор, обучение кандидатов в наблюдатели.
Директор юридического института Югорского государственного университета, региональный эксперт НОМа Станислав Розенко подчеркнул:
«Несмотря на ограничительные меры, институты гражданского общества в разных форматах продолжают деятельность по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции России. Подтверждением этому является активная деятельность Общественной палаты Югры и Ханты-Мансийского регионального отделения Ассоциации юристов России».
АУ "Центр «Открытый регион"