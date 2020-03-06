Предприниматели Югры продолжают получать федеральную господдержку

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Данные мониторинга и контроля за фактическим доведением до граждан и организаций предусмотренных федеральных льгот и мер поддержки в период пандемии привел директор окружного департамента экономического развития – заместитель губернатора Николай Милькис в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Заседание провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Так, за отсрочкой уплаты налоговых платежей в управление Федеральной налоговой службы по автономному округу обратились 153 организации, в том числе 85 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Общая сумма налогов и страховых взносов, заявленных к отсрочке, составила 35,4 млн рублей.
Кроме этого, поступило 11 заявлений об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщиков, пострадавших от ухудшения экономической ситуации, в соответствии с постановлением правительства РФ о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики.
За компенсацией затрат (субсидией из федерального бюджета за апрель 2020 года) по оплате труда работников от субъектов МСП в управление Федеральной налоговой службы по автономному округу обратилось более 12 тысяч работодателей, ведущих деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
«В настоящее время количество сотрудников, на которых потенциально может быть произведена выплата, составляет 36 622 человек. На 22 мая таких сотрудников было 26 256. Выплачено субсидий на компенсацию заработной платы за апрель 2020 года на общую сумму 343,8 млн рублей», - сообщил Николай Милькис.
На предоставление кредитных каникул заявились 1 175 субъектов МСП. Доля одобренных обращений составляет 73 %. За беспроцентным кредитом на выплату заработной платы обратились 688 предпринимателей, одобрено 310, фактически выдано 122 кредита в сумме 210,9 млн рублей. В отношении льготного кредитования субъектов МСП поступило 4 обращения. Все заявки на сумму 9,6 млн рублей одобрены.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры