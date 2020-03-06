Участниками форума «Утро–2020» смогут стать молодые люди с 14 лет: прием заявок уже стартовал

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«Утро–2020» начинает прием заявок и выходит за рамки: регистрация идет в привычном формате на портале АИС «Молодежь России», но сам форум расширяет свои возможности и аудиторию. Форум пройдет в формате онлайн с 3 по 5 июля, а его участниками смогут стать молодые люди с 14 до 35 лет.
На просторах интернета встретятся более 1300 молодых людей – главных драйверов национальных проектов. Этот посыл и станет тематикой форума: участники предложат собственные инициативы для национальных проектов в регионах.
Югра в этом году берет на себя организацию площадок «Урал городской» и «Урал международный». В состав делегации Югры войдет лишь сотня представителей молодежного сообщества округа. Форумчан будут ждать насыщенная образовательная и культурная программы, проектная работа и экспертные консультации. А ключевые мероприятия форума «Утро–2020», включая мастер-классы известных федеральных экспертов, церемонии открытия и закрытия, станут доступны для всех желающих на площадке во «ВКонтакте».
За время подготовки к форуму участникам помогут сформулировать проектные инициативы, направленные на развитие родных регионов. Для этого в июне состоятся вебинары о культуре проектных инициатив, интерактивная игра на развитие предпринимательского и инновационного потенциала, онлайн-квиз, специальные конкурсы и челленджи. Три дня форумной программы помогут участникам доработать идеи, а лучшие проектные предложения получат поддержку Росмолодежи.
«Достижение масштабных целей и стратегических задач, поставленных главой государства в майских указах, невозможно без участия молодежи. Именно сегодня молодым людям предстоит разработать инновационные проекты и начать их воплощать. Наша задача — дать возможность каждому реализовать себя, раскрыть свой потенциал и оказать поддержку», — отметил полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов.
Регистрация продлится до 23 июня. В дирекции форума отмечают, что это событие позволит молодым талантам повысить их профессиональные и личностные компетенции, найти единомышленников и сделать себя еще более привлекательными в глазах потенциальных работодателей.
Регистрация: https://myrosmol.ru/event/44047
Портал форума «Утро–2020»: https://forumutro.ru/
Справка
Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» состоится в 2020 году в десятый раз, его учредители — Аппарат полномочного представителя Президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»