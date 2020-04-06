Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 4 июня

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2987 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 4 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 140 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах:
Сургутский район – 43;
Сургут – 26;
Нефтеюганский район – 15;
Нижневартовск – 13;
Ханты-Мансийский район – 9;
Нягань – 8;
Ханты-Мансийск – 6;
Нефтеюганск – 5;
Мегион – 5;
Нижневартовский район – 4;
Советский район – 2;
Когалым – 2;
Пыть-Ях – 1;
Югорск – 1.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.
По возрастной структуре: дети – 9 случаев, 18-29 лет – 23 случая, 30-49 лет – 67 случаев, 50-64 года – 34 случая, старше 65 лет – 7 случаев.
Из контактов в очагах – 81 случай. По 44 случаям контакты уточняются. Также зафиксировано 16 случаев завоза вируса.
На момент выявления у 62 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 53 человек инфекция протекала бессимптомно.
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 28 пациентов тяжелое, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За сутки от COVID-19 излечились 43 человека, за весь период пандемии – 979 югорчан.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры