Конституция РФ: адресная социальная поддержка

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Конституция РФ: адресная социальная поддержка

Поправки в основной закон страны определяют важные гарантии в области социальных отношений.

В частности, закрепляется тренд, что никакие экономические кризисы не отразятся на объемах оказания социальной помощи.

Так, в статье 75 основного закона страны говорится что, «…гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

По словам ветерана труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отличника народного просвещения Российской Федерации Валентины Протасовой, в поправках в Конституцию РФ большой акцент сделан на социальных гарантиях:

 «Это не случайно, ведь социальные гарантии – это право граждан, которое незыблемо. Необходимо каждому из нас принять участие в общероссийском голосовании 1 июля, проголосовать, для того, чтобы закрепить право на социальные гарантии».

Пт, 06/05/2020 - 11:53

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