Конституция РФ: адресная социальная поддержка

- Русский
Поправки в основной закон страны определяют важные гарантии в области социальных отношений.
В частности, закрепляется тренд, что никакие экономические кризисы не отразятся на объемах оказания социальной помощи.
Так, в статье 75 основного закона страны говорится что, «…гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».
По словам ветерана труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отличника народного просвещения Российской Федерации Валентины Протасовой, в поправках в Конституцию РФ большой акцент сделан на социальных гарантиях:
«Это не случайно, ведь социальные гарантии – это право граждан, которое незыблемо. Необходимо каждому из нас принять участие в общероссийском голосовании 1 июля, проголосовать, для того, чтобы закрепить право на социальные гарантии».