В Югре начался прием заявлений «Мобильный избиратель»

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С 5 июня 2020 года в Югре начинается прием заявлений участников голосования о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, так называемый механизм «Мобильный избиратель».
Впервые «Мобильный избиратель» был доступен для югорчан на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году. Механизм позволяет участнику голосования, находящемуся не по месту своей регистрации (прописки), проголосовать в любом удобном для него участке для голосования.
При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации каждый желающий проголосовать может выбрать любой удобный для него участок для голосования, вне зависимости от причины, по которой он не может или не хочет голосовать по месту своей постоянной регистрации.
Подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения можно любым из способов:
в период с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года:
- в любом Многофункциональном центре «Мои документы»;
- через портал «Госуслуги»;
- в любой территориальной избирательной комиссии:
– в рабочие дни с 17.00 часов до 21.00 часа;
– в выходные и нерабочие праздничные дни с 11.00 часов до 15.00 часов;
– 21 июня 2020 года с 10.00 часов до 14.00 часов.
в период с 16 июня до 14:00 21 июня
- в любой участковой избирательной комиссии:
– в рабочие дни с 17.00 часов до 21.00 часа;
– в выходные и нерабочие праздничные дни с 11.00 часов до 15.00 часов;
– 21 июня 2020 года с 10.00 часов до 14.00 часов.
Для удобства граждан на сайте Центральной избирательной комиссии России размещена интерактивная карта «ТИК и УИК на карте России» с указанием мест расположения всех пунктов приема заявлений, а также их контактных телефонов для получения более подробной информации.
Кроме того, работает бесплатная «Горячая линия» ЦИК России – по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20 участники голосования могут получить всю интересующую их информацию о способах и порядке голосования.