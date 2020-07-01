При отмене рейса «ЮТэйр» предоставляет пассажирам ваучеры и бонусы

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При отмене рейса «ЮТэйр» предоставляет пассажирам ваучеры и бонусы
Фото: https://lentachel.ru/Фото: https://lentachel.ru/
Фото: https://lentachel.ru/

Мгновенный способ компенсации билетов внедрила авиакомпания «ЮТэйр».

Теперь при отмене рейса или вынужденном возврате пассажиры могут оформить ваучер, равный стоимости билета. Дополнительно к каждому ваучеру будет начислено 10 процентов от цены билета милями.

Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте авиакомпании, найти свой билет в заказах и получить ваучер и бонусы.

Отметим, что ваучер равен полной стоимости билета вместе с топливными сборами и дополнительными услугами. Использовать можно сразу. Но при этом ваучер будет действителен для покупки билета по любому направлению маршрутной сети «ЮТэйр» до конца 2021 года.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Фото: https://lentachel.ru/Фото: https://lentachel.ru/
Фото: https://lentachel.ru/
Фото: https://lentachel.ru/Фото: https://lentachel.ru/
Фото: https://lentachel.ru/
Пнд, 06/08/2020 - 17:22

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