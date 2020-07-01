Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 8 июня

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3475 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 8 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 129 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах:
Сургутский район – 52;
Нижневартовск – 19;
Сургут – 16;
Нягань – 10;
Ханты-Мансийский район – 7;
Нефтеюганский район – 6;
Ханты-Мансийск – 6;
Когалым – 5;
Пыть-Ях – 3;
Радужный – 2;
Нижневартовский район – 1;
Советский район – 1;
Кондинский район – 1.
Об этом сообщила заместитель Управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.
По возрастной структуре: дети – 12 случаев, 18-29 лет – 15 случаев, 30-49 лет – 61 случай, 50-64 года – 34 случая, старше 65 лет – 7 случаев.
Из контактов в очагах – 90 случаев. По 38 случаям контакты уточняются. Также зафиксирован 1 случай завоза вируса.
На момент выявления у 74 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 31 человека – бессимптомно.
«До тех пор, пока коэффициент распространения инфекции больше 1, формируется восходящая кривая заболеваемости, поэтому мы пока не на плато, т.к. коэффициент больше 1», - отметила Инна Кудрявцева.
За весь период пандемии с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением сняты 1 168 человек, за последние сутки – 67. Амбулаторно наблюдаются 1 656 человек. В инфекционных госпиталях находятся 1 372 пациента. Об этом сообщил начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
«1998 коек развернуто. С учетом того, что сегодня работаем уже на пиковых цифрах заболеваемости, мы готовим к развертыванию дополнительные койки в Нефтеюганске и Нижневартовске, - сообщил он. – Развернуты койки на базе Лянторской городской больницы: 100 коек действует для лечения данной категории больных легкой и средней степени тяжести. Приведены в готовность аналогичные койки на базе Нижнесортымской участковой больницы. В случае, если ситуация в Сургутском районе будет развиваться отрицательно, мы их развернем в течение одних суток».
По его данным, с пневмониями в госпиталях наблюдаются 1 184 пациента, у 500 из них подтвержден COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 инфицированных.
За весь период пандемии от COVID-19 умер 21 человек. «Пациентка погибла в Сургутской окружной клинической больнице, имела большое количество хронических заболеваний. К сожалению, результат негативный», - констатировал представитель Депздрава Югры.
Максим Малхасьян отметил, что очаги, возникшие в медицинских организациях, подходят к завершению: в Когалыме, Радужном и Нижневартовске. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с сегодняшнего дня в плановом режиме работает кардиохирургическое отделение. На карантине находятся отдельные подразделения онкоцентра, пациенты временно проходят лечение в других медучреждениях.
По его словам, медработники обеспечены необходимым объемом средств индивидуальной защиты.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры