Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 8 июня

  • Русский
Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 8 июня

3475 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 8 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 129 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах:

 

Сургутский район – 52;

Нижневартовск – 19;

Сургут – 16;

Нягань – 10;

Ханты-Мансийский район – 7;

Нефтеюганский район – 6;

Ханты-Мансийск – 6;

Когалым – 5;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 2;

Нижневартовский район – 1;

Советский район – 1;

Кондинский район – 1.

 

Об этом сообщила заместитель Управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.

 

По возрастной структуре: дети – 12 случаев, 18-29 лет – 15 случаев, 30-49 лет – 61 случай, 50-64 года – 34 случая, старше 65 лет – 7 случаев.

Из контактов в очагах – 90 случаев. По 38 случаям контакты уточняются. Также зафиксирован 1 случай завоза вируса.

На момент выявления у 74 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 31 человека – бессимптомно.

 

«До тех пор, пока коэффициент распространения инфекции больше 1, формируется восходящая кривая заболеваемости, поэтому мы пока не на плато, т.к. коэффициент больше 1», - отметила Инна Кудрявцева.

 

За весь период пандемии с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением сняты 1 168 человек, за последние сутки – 67. Амбулаторно наблюдаются 1 656 человек. В инфекционных госпиталях находятся 1 372 пациента. Об этом сообщил начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

 

«1998 коек развернуто. С учетом того, что сегодня работаем уже на пиковых цифрах заболеваемости, мы готовим к развертыванию дополнительные койки в Нефтеюганске и Нижневартовске, - сообщил он. – Развернуты койки на базе Лянторской городской больницы: 100 коек действует для лечения данной категории больных легкой и средней степени тяжести. Приведены в готовность аналогичные койки на базе Нижнесортымской участковой больницы. В случае, если ситуация в Сургутском районе будет развиваться отрицательно, мы их развернем в течение одних суток».

 

По его данным, с пневмониями в госпиталях наблюдаются 1 184 пациента, у 500 из них подтвержден COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 инфицированных.

 

За весь период пандемии от COVID-19 умер 21 человек. «Пациентка погибла в Сургутской окружной клинической больнице, имела большое количество хронических заболеваний. К сожалению, результат негативный», - констатировал представитель Депздрава Югры.

 

Максим Малхасьян отметил, что очаги, возникшие в медицинских организациях, подходят к завершению: в Когалыме, Радужном и Нижневартовске. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с сегодняшнего дня в плановом режиме работает кардиохирургическое отделение. На карантине находятся отдельные подразделения онкоцентра, пациенты временно проходят лечение в других медучреждениях.    

 

По его словам, медработники обеспечены необходимым объемом средств индивидуальной защиты.

 

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры 

Пнд, 06/08/2020 - 17:31

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 