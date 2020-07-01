Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила социальных работников с профессиональным праздником

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-встречу с профессионалами социальной службы, посвященную дню социального работника.
Напомним, день социального работника был установлен в России в 2000 году. В 2019 году социальная служба Югры отметила 100-летний юбилей. На благо югорчан в социальных службах трудятся почти 6 тысяч человек. Социальную поддержку и социальные услуги получает каждый третий житель Югры.
«По статистике, 70% социальных работников в мире – женщины, в Югре – почти 90%, - привела данные глава региона. - Такая работа, требующая терпения, материнской заботы, душевного тепла и большой самоотдачи, видимо, по силам только женщине».
К профессиональным датам принято отмечать лучших. Губернатор с сожалением сказала, что не может сейчас вручить заслуженные награды Светлане Байдимировой из Сургутского районного комплексного центра социального обслуживания населения, Марии Войтюк из Нижневартовского центра, Розе Пивоваровой из Когалымского центра и Лидии Матичук, главной медсестре Излучинского дома-интерната. «Поздравляю вас, уважаемые земляки, и с удовольствием вручу награды лично, когда мы общими усилиями справимся с коронавирусом».
В ходе встречи было отмечено, что в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции увеличилась нагрузка на специалистов социальной защиты: югорчанам потребовалась дополнительная помощь. Почти 315 тысяч человек за это время получили более 340 тысяч единовременных выплат. Более 4 тысяч человек – продуктовые наборы. Около 20 тысяч человек – психологическую помощь. «Благодарю вас от имени югорчан, - обратилась к социальным работникам глава региона. - Что для вас ежедневный труд, для ваших подопечных – шанс на полноценную жизнь. Накопленным опытом нужно делиться. Считаю возможным пригласить в Югру ваших коллег из других регионов в 2021 году на ХII всероссийскую выставку-форум «Вместе ради детей»».
Председатель правления фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева отметила, что Югре есть чем поделиться с коллегами из других регионов: «Это развитие форм стационарозамещения по уходу за пожилыми и инвалидами, помощь малообеспеченным гражданам».
Директор Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Светлана Королева представила опыт комплексного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра: «За счет средств гранта фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мы реализовали проект социальной реабилитации подростков с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Детская тренировочная квартира «Жизнь в полном спектре». У нас на попечении 30 подростков-инвалидов. Наши специалисты прошли стажировку на ведущих площадках России, в том числе в центре реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».
Руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг принимал непосредственное участие в разработке концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра, реализуемой в автономном округе на принципах межведомственного взаимодействия. Под его непосредственным руководством обучилось более 200 югорских родителей навыкам и правилам поведения с особенными детьми. «Нет худа без добра, - заметил он. – Когда были введены ограничения в связи с пандемией, мы вынуждены были разработать онлайн-сопровождение наших подопечных. Новый авторский проект соединил лучшие методики, в его реализации участвуют 140 специалистов. Это более 170 часов лекций для родителей. Исследования показали до 84% улучшения состояния детей, участвовавших в проекте».
По его мнению, проект «Наш солнечный мир онлайн» может быть эффективным в Югре для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, в условиях труднодоступной местности и удаленности от специализированных учреждений социального обслуживания.
Наталья Комарова согласилась с таким мнением, отметив при этом, что технические возможности позволяют его внедрить даже в условиях стойбища.
Заместитель генерального директора агентства стратегических инициатив Александр Пироженко рассказал об опыте участия Югры в смартеке практик устойчивого развития. Отметим, управленческая практика автономного округа по привлечению негосударственных поставщиков в сферу социального обслуживания населения в 2017 году была признана победителем всероссийского конкурса лучших практик и инициатив субъектов Российской Федерации в номинации «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере». Также Югра вошла в число победителей конкурса лучших практик в рамках Десятилетия детства с управленческой практикой «Уберизация социальных услуг». «По итогам конкурсного отбора на цифровой платформе «Смартека» размещены три лучшие практики департамента социального развития Югры: «Портал социальных услуг», «Система социального обслуживания пожилых людей», «Резиденция для пожилых» - сообщил Александр Пироженко.
Индивидуальный предприниматель, директор автономной некоммерческой организации «Альфа» Алла Кулебякина из Урая рассказала о своем опыте участия в негосударственном секторе социального обслуживания: «На протяжении 4 лет предоставляем услуги логопеда, психолога и инструктора по адаптивной физкультуре, оказываем срочную социальную помощь, помощь лицам без определенного места жительства и пострадавшим от насилия».
Всего в реестре поставщиков социальных услуг Югры состоит 169 негосударственных организаций. Второй год подряд Югра занимает 2 место по удельному весу негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций соцобслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.
Председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Громут высоко оценил условия, созданные в автономном округе для поддержания здоровья ветеранов и пожилых людей на базе геронтологического центра в Сургуте. Без выезда за пределы автономного округа услуги по оздоровлению получают в среднем 2100 человек в год. «Мы вплотную подошли к разработке югорского стандарта социальной помощи», - сделал он вывод.
«Абсолютно правильное направление, - согласилась губернатор. – У нас имеются стандарты по отдельным направлениям. Стандарт – это большая ответственность, его надо выполнять».
Медицинская сестра специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения Инна Глазкова работает этой сфере более 20 лет. В 2019 году заняла 2 место в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». У нее на участке 25 пожилых человек. «Обучаю приемам правильного ухода близких моих подопечных, активно использую мессенджеры», - сказала она.
Одна из ее подопечных Вера Булыгина, которой уже 83 года, кратко заметила: «Благодаря социальным работникам я и живу».
Губернатор подтвердила, что во время общения с жителями округа ей не приходилось слышать жалобы на социальных работников.
Заместитель директора Советского дома-интерната для престарелых и инвалидов Наталья Зарубина рассказала об особенностях работы в условиях режима повышенной готовности. Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов – самый крупный интернат общего типа в Югре. «В настоящее время мы работаем вахтовым методом, - отметила Наталья Зарубина. – Обеспечили возможность дистанционного общения наших подопечных с близкими». Глава региона поинтересовалась, получили ли сотрудники федеральные и региональные выплаты, предусмотренные для социальных работников. «Да, работники 1-й и 2-й смен получили, - заверила Наталья Зарубина. - 3-я смена у нас только началась, спасибо, это хорошая поддержка нашим семьям».
Председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова, обращаясь к социальным работникам, сделала акцент на востребованности этой профессии и актуальности профориентационной работы среди юных югорчан. «Знаю, многие подростки из числа волонтеров хотели бы посвятить свою жизнь социальной работе, - заметила Ирина Максимова. - Предлагаю создать на базе общественной палаты Югры площадку по развитию наставничества в отношении детей и молодежи, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Заведующая отделением психологической помощи гражданам, психолог телефона доверия Светлана Горбунова поделилась особенностями работы в период пандемии: «Мы помогали людям адаптироваться к новой ситуации, к условиям дистанционного обучения. Отмечу, что югорчане не поддавались панике. И хочу порекомендовать всем один из советов, который испытан на себе: ходьба положительно влияет на физическое и умственное долголетие. Ходите пешком и будьте здоровы!».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры