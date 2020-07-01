Свыше 31 миллиарда рублей направлено в Югре на реализацию в 2020 году региональных проектов

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Заседание проектного комитета Югры провела губернатор Наталья Комарова.
«Оценивая ход реализации проектов, в том числе направленных на достижение показателей национальных проектов, отмечу, что большинство из них реализуются в пределах установленных сроков, – отметила глава региона. – Отдельно упомяну о проекте муниципальной модельной программы по приоритетному проекту «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Югре». Он носит комплексный характер, направлен на стимулирование традиционной хозяйственной деятельности народов Севера, повышение ее рентабельности с одновременным сохранением, развитием самобытной культуры, языка, видов спорта и традиций народов ханты, манси, ненцев».
Наталья Комарова отметила, что 10 июня в ходе рабочей поездки в Белоярский район в числе прочего планируется на месте обсудить вопросы поддержки коренных народов в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции.
Директор окружного департамента проектного управления Данила Голубев сообщил, что в рамках реализации проекта «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Югре» завершена работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты в части закрепления полномочий по их поддержке и развитию. Ранее предписанные поручения исполнены в полном объеме.
Руководитель проекта, вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов отметил, что в целом ситуация в местах традиционного проживания представителей коренных малочисленных народов на территории Югры стабильна, негативные факторы отсутствуют.
«На текущую дату все мероприятия календарного плана выполнены в полном объеме. Осуществляется подготовка предложений в перечень мероприятий отраслевых государственных программ автономного округа. До 30 сентября они будут внесены», – доложил он.
Александр Новьюхов напомнил, что окружным департаментом внутренней политики разработан проект модельной муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» на 2021-2025 годы и до 2030 года. Ее действие распространяется на те муниципалитеты, где расположены места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Данная программа нацелена на содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию представителей КМНС, защиту их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.
Далее участники проектного комитета рассмотрели состояние дел по реализации проекта «Индустриальный парк «Югра», который возводится в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
«Ранее было зафиксировано нарушение сроков достижения контрольной точки и выполнения мероприятий, связанных со строительно-монтажными работами. Предыдущим протоколом заседания проектного комитета даны соответствующие поручения. На сегодняшний день необходимые управленческие решения приняты. Управляющая компания направила перечень мероприятий, согласно которому получение разрешения на ввод объекта ожидается до 17 июня», – прокомментировал Данила Голубев.
Он сообщил, что в целом, по состоянию на 8 июня, в Югре реализуется 68 проектов, 52 из которых имеют статус региональных и входят в состав национальных проектов. Соглашения о реализации 47 проектов заключены с федеральными органами власти.
«На реализацию региональных проектов в 2020 году предусмотрено 31,3 миллиарда рублей без учета средств бюджетов муниципальных образований, – доложил он. – По состоянию на 1 июня исполнение составляет 4,05 миллиарда рублей, или 12,9 процента».
По его словам, в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутском госуниверситете проводятся мероприятия, содействующие трудоустройству их выпускников в медорганизациях Югры. Так, в 2019 году обучение в Ханты-Мансийской медицинской академии успешно закончили 129 человек. Из них трудоустроены 85 процентов выпускников, продолжили обучение 13 процентов, не трудоустроены в связи со службой в рядах Вооруженных сил России, пребыванием в отпуске по уходу за ребенком 2 процента.
По проекту «Поддержка занятости» численность работников предприятий автономного округа, прошедших переобучение, повысивших квалификацию составила 229 человек, что равняется 74 процентам от годового плана.
Говоря о реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», директор регионального департамента социального развития Тереза Пономарева констатировала, что на его исполнение в 2020 году предусмотрено 7 миллиардов 627 миллионов рублей. На данный момент уже освоено 2 миллиарда 171 миллион рублей, или 28 процентов.
«Более 2,5 тысячи семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка. При этом для получения были запланированы 2 тысяч семей, – продолжила она. – За счет базовой программы обязательного медицинского страхования проведено 357 циклов экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием. Годовой показатель – не менее 1220 циклов».
По ее словам, 6613 семей, принявших решение о рождении третьего и последующих детей, получили финансовую поддержку в размере прожиточного минимума. Свыше 1 тысячи семей, уже воспитывающих такое число детей, реализовали свое право на получение югорского семейного капитала.
Еще более 23 тысяч семей получили 8 демографически ориентированных мер соцподдержки, свыше 6 тысяч семей получили подарок «Расту в Югре».
«В соответствии с указом президента России о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в автономном округе для многодетных семей, имеющих право на югорский капитал, установлена возможность получения единовременной выплаты на неотложные нужды в размере до 35 тысяч рублей. По состоянию на 2 июня, такая выплата предоставлена 3125 семьям», – добавила Тереза Пономарева.
Психолог центра поддержки семьи из Нижневартовска, получатель мер социальной поддержки из числа многодетных семей Мария Ипполитова, поделилась, что в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» им предоставляются компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, ежемесячная выплата на проезд в общественном транспорте для всех детей и многие другие меры поддержки.
«Мы видим, как государство заботится о нас. В этой связи многие родители уже задумались о рождении второго, третьего и последующих детей, так как у нас созданы условия для поддержания семьи, предоставлены все возможности для полноценного развития каждого из ее членов. Многодетность – это наше будущее», – подчеркнула она.
В ходе заседания его участники также обсудили ход реализации проекта «Создание производства по переработке водных биологических ресурсов Березовского, Белоярского и Октябрьского районов». По словам Данилы Голубева, в настоящее время завершается инвентаризация имущества ОАО «Сибирская рыба», ведется работа по поиску инвестора. Ранее проектным комитетом было дано поручение о разработке модели. До 15 июня эта задача будет выполнена.
Глава Березовского района Владимир Фомин добавил, что одновременно с вышеназванными мероприятиями разрабатывается сравнительная модель эффективности размещения на территории Югры предприятий по глубокой переработке рыбы, механизмы взаимодействия опорного предприятия с рыбодобывающими и перерабатывающими организациями.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры