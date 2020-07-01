12 июня югорчан ждут онлайн-концерты с участием солистов Мариинского и Большого театров

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В День России в городах и поселках Югры традиционно проходит много праздничных мероприятий. Несмотря на действующие ограничительные режимы в связи с COVID-19 в этом году традиция не будет нарушена. Новеллой программы станут санитарно-эпидемиологические требования, которым будут следовать организаторы и участники событий.
Во всех муниципальных образованиях нашего округа, как и России в целом, состоится торжественный подъем российского флага. При этом в каждом муниципалитете предусмотрены свои особенности. В Мегионе, например, поднятие флага на городской площади будет транслироваться в официальные электронные ресурсы города. В Покачах флаг будут поднимать жители, внесшие достойный вклад в развитие города. В Сургуте будет организован пролет воздушных шаров над городом с изображением флагов города, Югры и России.
Как и по всей стране, в Югре российский триколор появится в окнах и на балконах домов. Наш округ примет участие в федеральной акции «Окна России». Кроме того, флаги будут размещены в знаковых местах. Так, ими будет оформлено центральное кольцо автодороги в п. Пойковский Нефтеюганского района.
Также будет организована раздача ленточек триколор и маленьких флажков в общественных местах, общественном транспорте, а выписывающимся из больниц пациентам, перенесшим коронавирус, кроме того, будет вручаться памятный значок «Мы победили коронавирус».
В соцсетях стартует акция: испеки пирог и подари его тем, кого хочешь поблагодарить. В г. Белоярский пироги вручат пожилым людям комплексного центра социального обслуживания населения, в Лангепасе – врачам города.
В муниципалитетах также запланировано выступление семейных хоров на центральных площадях и в знаковых местах с исполнением известных песен о России и гимна России.
В муниципальных образованиях пройдет фестиваль граффити. Уличные художники изобразят на стенах зданий современных героев – врачей, волонтеров, соцработников и т.д., а также рисунки, посвященные Дню России. Так, в Сургуте появится новый артобъект «Набережная жизни». Уличные художники создадут графические изображения на парапетах речпорта с привязкой к истории города.
Сургутская филармония подарит горожанам онлайн-трансляцию концерта симфонического оркестра под управлением лауреата международных конкурсов Михаила Леонтьева с участием солистки Мариинского театра Виолетты Лукьяненко (сопрано), солиста Большого театра России Станислава Мостового (тенор), победителя шоу «Голос. Перезагрузка. 7 сезон» Петра Захарова (баритон).
В с. Сытомино Сургутского района состоится видеочествование новорожденных, новобрачных, выпускников детского сада, школы, юбиляров с участием творческих коллективов местного центра досуга и творчества.
В Ханты-Мансийске горожане смогут принять участие в раскраске парапетов набережной Иртыша по заготовленным эскизам видов города. В течение дня в окружном центре будет проходить городской фестиваль «ХМ ОНЛАЙН», который будет транслироваться на Youtube-канале КДЦ «Октябрь» (https://www.youtube.com/channel/UCKj2ELZPVnmEVL0P17BqfiA), в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kdc_octybr_club), в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/kdc.oktyabr) и др. В программе - размещение в сети Интернет рисунков, поделок своими руками, песен о России, Ханты-Мансийске; онлайн-выставка старых фотографий с видами Ханты-Мансийска; видеосюжет, состоящий из интервью известных людей, которые внесли вклад в развитие города. Также запланирована виртуальная прогулка по достопримечательностям Ханты-Мансийска.
В полдень в Югорске состоится премьера клипа «Матушка Россия»: https://vk.com/vocal_pro1 при участии вокальных ансамблей «BELCANTO», «Нотка», «Хорошее настроение», «Свои люди», солистов ЦК «Югра-презент».
Юные жители п. Заречный Октябрьского района испытают свои художественные способности на тему «Россия наш дом – Заречный». Поселок – ровесник автономного округа, ему в этом году исполняется 90 лет, и свое творчество авторы посвятят юбилею своей малой родины.
Жители с. Каменное Октябрьского района примут участие в праздничной спортивной эстафете.
Работники культуры Советского района подготовят видеоконцерт чествования жителей, занесенных на Доску почета муниципалитета.
В Белоярском районе подведут итоги фотоконкурса «Россия в кадре». На конкурс принимаются снимки с изображением любимых мест на территории России.
«С малой родины моей начинается Россия» - под таким названием ждет жителей Белоярского музыкальное поздравление в полдень. Творческая группа в празднично оформленной машине будет передвигаться по городу, заезжая во дворы.
На центральной площади поселка Сорум агитбригада создаст хоровод «Дружба». Держать социальную дистанцию участникам хоровода поможет яркая лента.
По улицам села Полноват пройдут местные представители ряда диаспор в народных костюмах.
Под хештэгом #ЯРИСУЮРОДИНУ юные вартовчане разместят свои рисунки в социальных сетях. Десять лучших художественных работ будут представлены на стене группы в социальной сети «ВКонтакте».
В п. Междуреченский будет организован онлайн-фестиваль национальных культур в 5 номинациях: «национальное блюдо», «национальный костюм», «рисунок в национальном стиле» (фото), «поделка с национальным колоритом» (фото), «мы вместе» (творческий конкурс: вокал, хореография, чтение литературных произведений на национальном языке). Посмотреть его можно в группе дворца культуры в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/rdki_konda_info).
Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева Нефтеюганска предложит жителям города концерт «Родина» в исполнении выпускницы школы Вероники Любецкой и солиста Московской филармонии Павла Быкова.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры