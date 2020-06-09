Режим самоизоляции в Югре продлен до 23 июня включительно

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Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Глава региона отметила, что коэффициент распространения COVID-19 сегодня составляет 1. Для первого этапа снятия ограничительных режимов он должен быть меньше единицы. Показатель охвата тестированием населения – 253. Он больше необходимого даже для 3 этапа снятия ограничений. Как и показатель «Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию», который составил 74,8% (3 этап – больше 50%).
«Уважаемые югорчане, исходя из этих данных, следует, что динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости с точки зрения её снижения. В связи с этим, на основании требований Роспотребнадзора сегодня подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно», - сказала Наталья Комарова.
Губернатор также акцентировала внимание участников заседания и всех жителей округа, которые смотрели трансляцию в её аккаунте в Инстаграм, что среди заболевших – почти 8% детей. «Сейчас рост зафиксирован в связи с тем, что дети, несмотря на действующие правила, подвергают себя опасности, контактируя с другими людьми и используя для развлечений места общественного назначения, где большое количество поверхностей для контактов. Прошу, уважаемые югорчане, обратите, пожалуйста, внимание на безопасность своих детей», - сказала Наталья Комарова.
Отдельное внимание в ходе заседания было уделено эффективности организации обучения школьников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин сообщил, что анализ показателя по среднему баллу аттестата показал, что качество основного общего и среднего общего образования 2019-2020 учебного года не ниже 2018-2019 учебного года. При этом отметил, что окончательный вывод можно будет сделать после того, как школьники сдадут единый государственный экзамен.
«Основной период проведения ЕГЭ в Югре состоится в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора: с 29 июня по 25 июля, и в дополнительный период – с 3 по 8 августа 2020 года. 29, 30 июня – тренировочные экзамены без участия обучающихся с учетом обеспечения мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в 2020 году», - сказал он.
В ходе заседания оперативного штаба также было отмечено, что количество исследований на коронавирус за месяц в автономном округе возросло почти в 3 раза, до 4200 в сутки. Принимаются меры для увеличения до 6000 тестирований. Это позволит сократить сроки пребывания людей под наблюдением специалистов.
Губернатор Югры отметила, что продолжают поступать обращения, связанные с выплатами медицинским, социальным, педагогическим работникам, в связи с чем поручила профильным департаментам обеспечить индивидуальное рассмотрение каждого из таких заявлений.
Наталья Комарова акцентировала особое внимание на введении в Югре с 8 июня особого противопожарного режима в связи с установлением жаркой погоды. «Все меры, которые сопровождают данное решение, должны неукоснительно выполняться каждым из нас», - обратилась к югорчанам глава региона.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры