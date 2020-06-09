Губернатор Югры Наталья Комарова работает в Белоярском

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Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня работает в Белоярском. В программе рабочего визита – посещение отделения гемодиализа и отделения скорой медицинской помощи при Белоярской районной больнице, отделения скорой медицинской помощи.
Далее глава региона проведет заседание штаба при правительстве автономного округа по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. Оно будет проходить на объектах строительства и благоустройства: спортивной площадке «спортивное ядро» средней общеобразовательной школы на 300 мест; набережной Сэй Пан; детском саде «Звездочка».
Программа продолжится совместным заседанием в формате видеоконференцсвязи рабочих групп регионального оперативного штаба и развития экономики в период распространения новой короновирусной инфекции. Участники обсудят вопросы поддержки представителей коренных малочисленных народов Севера в условиях противодействия COVID-19. К обсуждению подключатся 4 IT-стойбища: Степана Кечимова (Сургутский район), Анатолия Каюкова, Феодосии Каюковой (Нефтеюганский район), Ивана Попова (Белоярский район).
Отметим, рабочий визит главы региона в Белоярский район проходит с обязательным соблюдением всех необходимых мер социального дистанцирования и профилактики коронавирусной инфекции.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры