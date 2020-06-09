Окружной избирком принял ряд постановлений, определяющих формы проведения Общероссийского голосования на территории Югры

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Окружной избирком принял ряд постановлений, определяющих формы проведения Общероссийского голосования на территории Югры
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

9 июня 2020 года в ходе очередного заседания Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прошедшей в режиме видеоконференцсвязи, был принят ряд постановлений, касающихся вопросов подготовки и проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Югры.

Членами Комиссии был утвержден Перечень избирательных участков Югры, в которых планируется использовать технические средства подсчета голосов (КОИБ-2020) для автоматизированного приема и обработки бюллетеней для голосования, подсчета голосов избирателей при проведении проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. В ходе проведения общероссийского голосования Избирательная комиссия Югры планирует задействовать 128 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), из них: 93 КОИБ в Сургуте, 10 в Нефтеюганске и 25 в Нижневартовске.

На состоявшемся 1 июня заседании Избирательной комиссии Югры членами Комиссии было принято решение об изготовлении бюллетеней для общероссийского голосования в количестве 1 130 983 штук. Из них в первую очередь планировалось изготовить 245 тыс. бюллетеней, и 5 июня они были получены территориальными избирательными комиссиями Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. 

В соответствии с этим, в ходе заседания прошедшего 9 июня, члены окружной Комиссии приняли решение об изготовлении и распределении оставшихся 885 983 бюллетеней для общероссийского голосования между территориальными избирательными комиссиями Югры, в том числе 280 тыс. бюллетеней для голосования с помощью КОИБ. Получение и передача бюллетеней в ТИКи запланирована на 19 июня.

Заместитель председателя окружной Избирательной комиссии Ксения Дмитриева вынесла на рассмотрение Комиссии вопрос организации традиционного для Югры досрочного голосования в труднодоступных и удаленных местностях автономного округа. Члены Комиссии единогласно поддержали принятие соответствующего постановления и утвердили предлагаемый Перечень участковых избирательных комиссий, организующих проведение голосования отдельных групп участников голосования, которые находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

В соответствии с принятым Постановлением, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в удаленных и труднодоступных местностях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начнется уже с 10 июня и продлится вплоть до 30 июня. Первыми смогут проголосовать жители Белоярского, Березовского, Октябрьского, Кондинского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского и Сургутского районов.

В ходе заседания Избирательная комиссия Югры также определила Перечень участков для голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для голосования граждан, которые не имеют регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. Утвержденный перечень состоит из 63 участков для голосования, расположенных на территории всего округа, где могут проголосовать все участники голосования, у которых по какой-либо причине на момент проведения общероссийского голосования отсутствует постоянная регистрация.

Пятакова Екатерина Сергеевна
Главный специалист организационного отдела 
Организационно-правового управления
Избирательной комиссии ХМАО – Югры

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Ср, 06/10/2020 - 14:38

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