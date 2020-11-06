Новый дистанционный проект в Югре позволит ученикам начальных классов из числа КМНС получать образование прямо на стойбищах

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Совместное заседание рабочих групп регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и развитию экономики в период распространения COVID-19 провела в Белоярском губернатор Югры Наталья Комарова.
В нем приняли участие члены рабочих групп по вопросам медицинского, противоэпидемического, социального обеспечения, обеспечения деятельности волонтеров, развития экономики, а также представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территориях традиционного природопользования. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи.
«По данным Роспотребнадзора, в автономном округе 3821 человек имеет подтвержденный диагноз COVID-19 – плюс 197 человек за сутки. Выздоровевших 1468 человек – плюс 264 за сутки. Погибли 23 человека – плюс 2 человека за сутки. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, 11163 человека, сняты с наблюдения 24 тысячи 766 человек», – подчеркнула Наталья Комарова, предваряя заседание.
Приводя данные окружного департамента здравоохранения, глава региона отметила, что в тяжелом состоянии находятся 30 человек, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,19. «Напомню, для первого этапа снятия ограничений необходимо, чтобы данные коэффициент был меньше 1 на протяжении 7-8 дней», – констатировала губернатор.
Показатель охвата тестированием населения Югры достиг 260 на 100 тысяч граждан. При этом уже для третьего этапа достаточно свыше 110. Свободный коечный фонд с учетом запланированных к развертыванию коек составляет 595 единиц, или 71 процент. Хотя для третьего этапа достаточно уже более 50 процентов.
«Названные данные совпадают с тенденциями, установленными в расчетах наших специалистов. Мной будет принято решение, согласованное с Роспотребнадзором, о продлении режима самоизоляции до 23 июня. Еще раз прошу вас, уважаемые земляки, берегите себя, выполняйте простые, понятные всем правила – они помогают», – сказала губернатор.
Наталья Комарова добавила, что, по данным Роспотребнадзора, очагов заболевания новой коронавирусной инфекцией в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера и их традиционной хозяйственной деятельности на территории Югры не зафиксировано.
Дополнительно глава региона отметила, что для обеспечения медицинского обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных территорий организована работа 17 выездных врачебно-фельдшерских бригад. Только по итогам первого квартала осмотрены 16 119 человек, в том числе 3 106 представителей коренных народов. Также при необходимости обеспечено проведение санитарно-эвакуационных мероприятий, включая жителей стойбищ, силами центра медицины катастроф.
Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в дополнение сообщил, что для увеличения охвата оказания неотложной медпомощи в Югре добавился пятый вертолет, который дежурит в круглосуточном режиме. Ранее точек базирования было 4. Пятая точка открылась в Нягани и охватывает Октябрьский, Белоярский и Березовский районы. Таким образом, увеличилась и скорость доставки югорчан в медицинские учреждения. Так, например, с территории Белоярского района уже было осуществлено 65 вызовов авиации для оказания скорой специализированной помощи, эвакуированы 93 пациента.
Также в 2020 году традиционно работает плавполиклиника «Николай Пирогов».
По словам Алексея Добровольского, часть плановых профилактических медицинских осмотров, связанных с выездами и вылетами бригад, перенесена на ранний осенний период.
Далее участники заседания обсудили вопросы образования. В прошедшем учебном году по общеобразовательным программам обучались 7 496 детей из числа коренных народов, в том числе 1 403 ребенка из труднодоступных территорий. Большинство детей в период повышенной готовности было переведено на дистанционный формат обучения с использованием онлайн технологий. Кроме того, для детей, проживающих в деревнях Юильск и Нумто Белоярского район организованы вертолетная доставка индивидуальных пакетов с заданиями и выполненными работами.
Учебный год закончили 778 выпускников девятых классов и 303 выпускника одиннадцатых классов из числа коренных малочисленных народов.
Директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин отметил, что в настоящее время на стадии запуска находится проект «Стойбищная школа». В пилотном режиме с 1 сентября он запускается в Белоярском районе. Этот проект позволит ученикам начальных классов без выезда с территорий традиционного проживания получить все необходимые образовательные услуги.
По его словам, в сдаче единого государственного экзамена в 2020 году примут участие около 300 представителей коренных народов. В настоящее время уже практически завершена проработка логистических схем для их доставки к местам проведения испытаний.
Наталья Комарова поручила создать самые безопасные условия для передвижения и проживания детей.
В числе мер поддержки представителей КМНС в Югре губернатор обозначила единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей. Эта выплата предоставляется дополнительно к федеральным мерам поддержки и окружному подарку «Расту в Югре». В 2019 году такое пособие получили 90 семей на сумму 1,8 миллиона рублей, а с начала 2020 года уже 20 семей на сумму 400 тысяч рублей.
Также в минувшем году за счет средств региональной казны оказана поддержка на улучшение жилищных условий 31 семье из числа коренных малочисленных народов. Ее общая сумма – 59,4 миллиона рублей.
В ходе заседания было отмечено, что в Югре насчитывается свыше 22 тысяч голов оленей. Правительством автономного округа принято решение о предоставлении субсидий оленеводческим организациям на содержание животных на общую сумму свыше 31 миллиона рублей.
В свою очередь представители коренных малочисленных народов Югры выразили благодарность губернатору Ханты-Мансийского автономного округа за реализуемый проект по созданию IT-стойбищ. По их оценкам, эти технологии сделали доступными для жителей дистанционное образование, получение государственных и муниципальных услуг и многие другие процедуры, ради которых ранее приходилось выезжать в крупные населенные пункты.
В то же время глава Белоярского района Сергей Маненков предложил разработать «дорожную карту» по доставке продуктов питания длительного срока хранения в места традиционного проживания коренных народов. По его словам, подобные мероприятия уже реализуются на территории муниципалитета. Это позволит жителям стойбищ сократить количество поездок в крупные населенные пункты, что снизит риск завоза коронавирусной инфекции в места традиционного проживания.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры