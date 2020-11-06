Почти 450 балков снесено за 5 месяцев в 7 муниципалитетах Югры

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Выездное заседание координационного совета (штаба) по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, провела в Белоярском губернатор Югры Наталья Комарова.
Его участники оценили ход реализации муниципальных программ по сносу и расселению приспособленных для проживания строений в Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Сургут и Нефтеюганском районе.
«По информации, предоставленной муниципальными образованиями, за 5 месяцев текущего года расселено 444 приспособленных для проживания строений. Остается не расселенными 1043 балка. Основная доля из них – 83 процента – приходится на Нефтеюганск и Пыть-Ях», – констатировала Наталья Комарова.
Губернатор обратила внимание, что 579 освобожденных югорчанами балков до сих пор не снесено. Больше всего их насчитывается в Нефтеюганске, Нягани и Пыть-Яхе. Глава региона подчеркнула, что в окружном бюджете на софинансирование муниципальных программ по сносу и расселению приспособленных для проживания строений в 2020 году предусмотрены заявленные местными властями средства, со всеми муниципалитетами заключены соответствующие соглашения.
Глава Мегиона Олег Дейнека доложил, что по состоянию на 9 июня в городе зарегистрировано 71 приспособленное для проживания строение. Из них 51 строение уже освобождено от жильцов, объекты отключены от сетей коммуникаций, производится снос.
Еще в 20 строениях в настоящее время проживают люди, в том числе 8 детей. Одна семья в 2019 году получила субсидию, благодаря чему мегионцы смогли приобрести жилье, которое запланировано к вводу в эксплуатацию во втором квартале этого года. Три семьи получили свидетельства и гарантийные письма, которые будут использованы в августе. Еще в отношении трех семей ведутся исполнительные производства о выселении.
Также заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу строений на сумму свыше 2 миллионов рублей в отношении 55 объектов. На этапе формирования находится аукционная документация для заключения контракта по сносу еще 20 строений.
Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев сообщил, что в муниципалитете не снесенными осталось 444 строения. Заявки на снос 142 из них уже направлены в рамках заключенного муниципального контракта. Планируется, что все постройки будут ликвидированы к 1 августа.
В свою очередь глава Нефтеюганского района Галина Лапковская рассказала, что в муниципалитете по состоянию на 10 июня зарегистрировано 74 приспособленных для проживания строения. Решения в данный момент отсутствуют лишь в отношении 10 объектов – рассмотрение вопросов по ним ведется в судебных инстанциях. Эти вопросы будут решены до 15 ноября.
В ходе заседания глава Нижневартовска Василий Тихонов подчеркнул, что в городе на сегодняшний день расположено 5 неприспособленных для проживания строений. В течение недели по 2 уже будет принято решение. Жильцы 1 строения получили уведомления о получении субсидий. Эти объекты планируется ликвидировать до 1 июля.
Глава Нягани Иван Ямашев сообщил, что по состоянию на 1 января насчитывалось 166 балков, в которых проживали 470 человек. Сегодня уже осталось 36 строений, занятых 114 няганцами. 41 объект находится в стадии демонтажа.
Говоря о сносе строений, руководитель муниципалитета подчеркнул, что заключены контракты на ликвидацию всех указанных строений.
Заместитель губернатора Андрей Зобницев отметил, что на территории Нягани ранее насчитывалось значительное количество балков. «То количество, которое подлежит сносу в текущем году, говорит об эффективной работе администрации, в том числе и в вопросах рекультивации земель, которые принимаются после ликвидации объектов», – сказал он.
Глава Пыть-Яха Александр Морозов доложил, что по состоянию на 9 июня в муниципалитете зарегистрировано 665 временных строений, из которых 235 расселено, но не демонтировано. Местными органами власти проведена работа по заключению 2 контрактов на выполнение сноса всех 665 объектов. Уже сейчас в процессе ликвидации находится 70 строений. Дополнительно формируется заявка на снос 75 балков.
«Состоялся аукцион на приобретение квартир. Закуплено 111 квартир. 56 принято. Планируется 17 июня начать передачу помещений жителям на условиях коммерческого найма. До 19 июня будет проведен аукцион на приобретение еще 19 квартир. В общей сложности мы приобретем 130 квартир на сумму 386 миллионов рублей», – сообщил он.
По словам Александра Морозова, с начала года на условиях коммерческого найма жилье получили 106 семей.
Он заверил губернатора, что ликвидация этого фонда будет завершена до конца года.
Глава Сургута Вадим Шувалов пояснил, что на начало года в муниципалитете было зафиксировано 14 приспособленных строений, но на сегодняшний день вопрос с 9 такими объектами уже решен. Снос их будет произведен до конца июня. В отношении оставшихся строений вопрос будет решен до конца осени.
«В 2020 году вы должны эти задачи решить, индивидуально проработав с каждой семьей», – поручила Наталья Комарова руководителям муниципалитетов.
«Еще один вопрос повестки заседания – внедрение нового способа проведения торгов одной закупкой. Сюда включаются проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, комплектация технологическим оборудованием с целью сокращения сроков создания объекта. Напомню, что в соответствии с внесенными в законодательство изменениями, с 1 апреля высшие исполнительные органы исполнительной власти субъектов России и органы местного самоуправления вправе утвердить перечень объектов капитального строительства, проведение торгов по которым осуществляется одной закупкой. Эти изменения были внесены в период борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции», – подчеркнула глава региона.
В такой перечень департамент строительства Югры предложил включить Нефтеюганскую специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат восьмого вида и среднюю школу в Березово.
В настоящее время соответствующий нормативно-правовой акт подготовлен и находится в стадии согласования.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры