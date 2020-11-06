Агавайрем-онлайн: впервые пройдет прямая трансляция марийских молений

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В Республике Марий Эл традиционные обрядовые моления народа мари впервые в истории пройдут в прямом телеэфире. Наблюдать за трансляцией можно будет также и в сети Интернет. Древний марийский земледельческий праздник Агавайрем посвящен божествам плодородия, земли, небесных светил и сил природы. Агавайрем – праздник пашни – представляет собой комплекс обрядов, пронизанных аграрной тематикой.
Удивительный культурный пласт удалось сохранить народу мари, проживающему в самом центре европейской части России. Основные компоненты обрядового праздника, зародившегося много столетий назад, пусть и в несколько измененном виде, существуют по сей день. Марийская религия основывается на вере в силы природы, которую человек должен почитать и уважать. Несмотря на то, что языческие верования народов, проживающих между Волгой и Уралом еще с ХVI века подвергались гонениям, марийцам удалось сохранить свою самобытность, передавая из поколение в поколение традиции и обычаи своей древней религии. Даже в советский период, когда любые культы были под запретом, молельные рощи у марийских деревень не оставались заброшенными. Но лишь в 90-е годы ХХ века марийцы начали ходить в рощи и молиться своим богам свободно, не скрывая своих взглядов и не страшась наказания. Сегодня Марийская Традиционная религия признана в Республике Марий Эл наравне с другими конфессиями.
На сегодняшний день, по мнению ученых, марийцы являются единственным в Европе народом, значительная часть которого сохранила веру своих древних предков. Такое бережное отношение к духовным корням, к исконным этническим традициям вызывает большой интерес не только в России, но и во многих зарубежных странах.
Однако сегодня постороннему человеку попасть в Ото (священную рощу) – тем более на моления – непросто. Для того чтобы увидеть своими глазами древний обрядовый праздник, необходимо заручиться поддержкой картов (руководителей молений). Получить согласие на телевизионную съемку, к тому же на прямую трансляцию – задача более сложная. Тем не менее, согласие провести праздник Агавайрем перед камерами для огромной аудитории дал Верховный Карт Марийской Традиционной Религии Александр Таныгин.
Проведение первой в истории прямой трансляции традиционных марийских молений будет способствовать популяризации уникальных духовных, историко-культурных и традиций народа мари не только в России, но и за ее пределами.
Прямую трансляцию праздника «Агавайрем» проведет республиканский телеканал «Марий Эл Телерадио» из священной рощи, расположенной недалеко от Йошкар-Олы – столицы Марий Эл. Прямая трансляция пройдет 14 июня с 9.00 до 11.00 в эфире телеканала «МЭТР» (21 кнопка в кабельных сетях) и в сети Интернет (на сайте metr12.ru и в видеохостинге «YouTube» - «ТВ МЭТР»). Трансляция пройдет при поддержке ПАО «Мегафон».
О празднике. Краткая справка.
Перед началом сельскохозяйственных работ или после их завершения марийцы проводили праздник пашни Агавайрем. Агавайрем не имеет точно установленной календарной даты проведения. День празднования выбирался на совете картов (руководителей молений) и старейшин. К Агавайрему тщательно готовятся: производят уборку дома, двора, улицы, заранее запасаются продуктами для приготовления ритуальных блюд, прежде в большом количестве набирались яйца, которые считались обязательными в праздничной обрядности Агавайрема. В день праздника моются в бане, надевают чистую одежду, готовят обрядовые кушанья — блины, ватрушки с картофелем, сырники, вареники с творогом, варят пиво. В содержание праздника входят аграрно-магические обряды и коллективное моление с жертвоприношением из блинов, яиц и пива, народные увеселения. На моление в рощу Агавайрема или в специально отведённое место шелык выходят в нарядной одежде. Во время моления, обращаясь к богу праздника Агавайрем-Юмо и божествам сил природы, молящиеся во главе с картом просят у них плодородия полей, хорошей погоды для своевременного проведения весенне-полевых работ, предохранения будущего урожая от бурь и града, от вредителей, благополучия и счастья всем присутствующим.
Сегодня Агавайрем отмечается во многих районах Республики Марий Эл, на Урале (в Свердловской области), в Республике Башкортостан (где называется «Шошо кумалтыш»). В Йошкар-Оле проводится с 1992 года, с 2009 года праздничное моление Агавайрема входит в одну из главных составных частей Межрегионального праздника марийской культуры «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»).
Директор Фоминых И.А.