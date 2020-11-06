В Югре отмечена высокая донорская активность

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
11 июня к Всемирному дню донора крови в Окружной клинической больнице на станции переливания крови сдали кровь сотрудники и военнослужащие Росгвардии, команда «Молодёжки ОНФ» в Югре и «Волонтёры-медики».
Начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Наталья Васильченко отметила:
– 14 июня состоится Всемирный день донора крови, мы к своему профессиональному празднику решили сдать кровь. Сотрудники Росгвардии на регулярной основе пополняют банк крови, помогают людям, сдают плазму. У нас сегодня более 15 доноров сдают кровь. Это направление у нас очень хорошо развито, все стремятся помочь людям.
Ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Артем Енов: «Я на постоянной основе сдаю кровь. Самое главное помочь людям, сделать доброе дело. Может быть, моя кровь спасёт кому-то жизнь».
Сержант Росгвардии Анна Дронова: «Я являюсь донором с 2013 года. У меня редкая группа крови и мне предложили быть донором, на что я согласилась и вот ежегодно сдаю кровь».
Врач-трансфузиолог Окружной клинической больницы, заведующая отделением переливания крови Анна Сухарева сказала:
– В городе Ханты-Мансийске зарегистрировано порядка 3 тысяч доноров. Это люди, которые ежегодно приходят к нам в отделение и делятся своим здоровьем с пациентами окружной клинической больницы, за что мы им очень благодарны. Мы ежегодно сотрудничаем с Росгвардией и волонтёрами-медиками. В нашем городе дефицита компонентов крови нет. У нас в Югре высокая донорская активность, югорчане всегда активно сдают кровь. В год заготавливаем по пять тысяч литров цельной крови.
Ульяна Данило
Лӯпта тпос аквхуйпловит хталт Ханты-Мансийск ӯст лнэ округ яныг пӯльницат св мир клп мисыт. Ты хтпат рущ щирыл «донорыг» лвавет. Тн гмыӈ хтпатн ты щирыл нтмил вргыт.
Тнт Росгвардият лусытан хтпат, Общероссийский народный фронтын хасхатам мньлат мхум, мирн нтым рӯпитан мнь лккарыт ос мт хтпат клп миӈкве пӯльницан ёхталасыт.
Округув Росгвардият лххал тотым рӯпитан н Наталья Васильченко лвыс: «Лӯпта тпост нилахуйпловит хталэ м янытыл клп минэ хталыг лы. Мн палтув лусытан нт, хумыт втихал пӯльницан клп миӈкве ялантгыт. Ты хтал атхуйплов свиткем лумхлас тув ёхталас. Мн, лусытан хтпат, рӯпатав щирыл акваг мирн нтв».
Акв ханты хум Артём Енов тув ёхталас, тав с тот лххалыт хансым рӯпиты. Такви урт тох лвыс: «Ам акваг клп мыгум. рыӈ, ам клпум хотты гмыӈ хтпан рмыглы, ты хосыт тав лылытэ нгылттаӈкве врмаве».
Росгвардият сержантыг лусытан ги Анна Дронова лвыс: «Ам 2013 тл псныл клп мыгум. Ам мхумн нтуӈкве таӈхгум, клпум морсыӈ хтпан рви. Тыимгыс лккарытн вввсум, ань ксыӈ тл клп миӈкве ялантгум».
Клп винэ колт лккарыг рӯпитан н Анна Сухарева потре щирыл, Ханты-Мансийск ӯст хӯрум стыра лумхлас ксыӈ тл клп мыгыт. Ты хтпат сака янытлавет, тн пӯльница мгыс яныг нтмил вргыт. Ты атым клпыт ӯсувт лнэ мир мгыс ёмщакв твылхаты. Югра мвт св мхум клп мыгыт. Тл сыс пуссын аквъёт ат стыра литра свит клп атаве.
Ульяна Данило хансум потре мньщи лтӈыг Николай МЕРОВ толмащластэ