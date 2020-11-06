В Югре отмечена высокая донорская активность

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В Югре отмечена высокая донорская активность

11 июня к Всемирному дню донора крови в Окружной клинической больнице на станции переливания крови сдали кровь сотрудники и военнослужащие Росгвардии, команда «Молодёжки ОНФ» в Югре и «Волонтёры-медики».

Начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу –  Югре Наталья Васильченко отметила:

14 июня состоится Всемирный день донора крови, мы к своему профессиональному празднику решили сдать кровь. Сотрудники Росгвардии на регулярной основе пополняют банк крови, помогают людям, сдают плазму. У нас сегодня более 15 доноров сдают кровь. Это направление у нас очень хорошо развито, все стремятся помочь людям.

Ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу –  Югре Артем Енов: «Я на постоянной основе сдаю кровь. Самое главное помочь людям, сделать доброе дело. Может быть, моя кровь спасёт кому-то жизнь».

Сержант Росгвардии Анна Дронова: «Я являюсь донором с 2013 года. У меня редкая группа крови и мне предложили быть донором, на что я согласилась и вот ежегодно сдаю кровь».

Врач-трансфузиолог Окружной клинической больницы, заведующая отделением переливания крови Анна Сухарева сказала:

В городе Ханты-Мансийске зарегистрировано порядка 3 тысяч доноров. Это люди, которые ежегодно приходят к нам в отделение и делятся своим здоровьем с пациентами окружной клинической больницы, за что мы им очень благодарны. Мы ежегодно сотрудничаем с Росгвардией и волонтёрами-медиками. В нашем городе дефицита компонентов крови нет. У нас в Югре высокая донорская активность, югорчане всегда активно сдают кровь. В год заготавливаем по пять тысяч литров цельной крови.

Ульяна Данило    

 

Югра мўвн ар кӑӆы мӑты питсы
гмыӈ мхум мгыс клп атаве

Лӯпта тпос аквхуйпловит хталт Ханты-Мансийск ӯст лнэ округ яныг пӯльницат св мир клп мисыт. Ты хтпат рущ щирыл «донорыг» лвавет. Тн гмыӈ хтпатн ты щирыл нтмил вргыт.

 

Тнт Росгвардият лусытан хтпат, Общероссийский народный фронтын хасхатам мньлат мхум, мирн нтым рӯпитан мнь лккарыт ос мт хтпат клп миӈкве пӯльницан ёхталасыт.

Округув Росгвардият лххал тотым рӯпитан н Наталья Васильченко лвыс: «Лӯпта тпост нилахуйпловит хталэ м янытыл клп минэ хталыг лы. Мн палтув лусытан нт, хумыт втихал пӯльницан клп миӈкве ялантгыт. Ты хтал атхуйплов свиткем лумхлас тув ёхталас. Мн, лусытан хтпат, рӯпатав щирыл акваг мирн нтв».

 

Акв ханты хум Артём Енов тув ёхталас, тав с тот лххалыт хансым рӯпиты. Такви урт тох лвыс: «Ам акваг клп мыгум. рыӈ, ам клпум хотты гмыӈ хтпан рмыглы, ты хосыт тав лылытэ нгылттаӈкве врмаве».

 

Росгвардият сержантыг лусытан ги Анна Дронова лвыс: «Ам 2013 тл псныл клп мыгум. Ам мхумн нтуӈкве таӈхгум, клпум морсыӈ хтпан рви. Тыимгыс лккарытн вввсум, ань ксыӈ тл клп миӈкве ялантгум».

 

Клп винэ колт лккарыг рӯпитан н Анна Сухарева потре щирыл, Ханты-Мансийск ӯст хӯрум стыра лумхлас ксыӈ тл клп мыгыт. Ты хтпат сака янытлавет, тн пӯльница мгыс яныг нтмил вргыт. Ты атым клпыт ӯсувт лнэ мир мгыс ёмщакв твылхаты. Югра мвт св мхум клп мыгыт. Тл сыс пуссын аквъёт ат стыра литра свит клп атаве.

 

Ульяна Данило хансум потре мньщи лтӈыг Николай МЕРОВ толмащластэ

 

Чт, 06/11/2020 - 14:03

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