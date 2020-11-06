В День России в Югре запланировано проведение более 100 мероприятий

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В День России в городах и поселках Югры традиционно проходит много праздничных мероприятий. Несмотря на действующие ограничительные режимы в связи с COVID-19, в этом году традиция не будет нарушена.
Во время празднования организаторам и участникам событий необходимо будет строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Напомним, День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).
В муниципальных образованиях автономного округа пройдет фестиваль граффити. Уличные художники изобразят на стенах зданий современных героев – врачей, волонтеров, соцработников и т.д., а также рисунки, посвященные Дню России. Так, в Сургуте появится новый артобъект «Набережная жизни». Уличные художники создадут графические изображения на парапетах речпорта с привязкой к истории Сургута.
В Ханты-Мансийске горожане смогут принять участие в раскраске парапетов набережной Иртыша по заготовленным эскизам видов города.
А юные жители посёлка Заречного Октябрьского района испытают свои художественные способности на тему «Россия. Наш дом – Заречный». Посёлок – ровесник автономного округа, ему в этом году исполняется 90 лет, и свое творчество авторы посвятят юбилею своей малой родины.
Во всех муниципальных образованиях состоится торжественный подъём российского флага. При этом в каждом муниципалитете предусмотрены свои особенности. В Мегионе, например, поднятие флага на городской площади будет транслироваться в официальные электронные ресурсы города. В Покачах флаг будут поднимать жители, внесшие достойный вклад в развитие города. В Сургуте будет организован пролет воздушных шаров над городом с изображением флагов России, Югры и Сургута.
Как и по всей стране, в Югре российский триколор появится в окнах и на балконах домов, в знаковых местах. Так, флагами России будет оформлено центральное кольцо автодороги в посёлке Пойковский Нефтеюганского района.
Также будет организована раздача ленточек триколор и маленьких флажков в общественных местах, общественном транспорте, а выписывающимся из больниц пациентам, перенесшим коронавирус, кроме того, будет вручаться памятный значок «Мы победили коронавирус».
В соцсетях стартует акция: испеки пирог и подари его тем, кого хочешь поблагодарить. На пироге размещается маленький триколор. В городе Белоярском пироги вручат пожилым людям Комплексного центра социального обслуживания населения, в Лангепасе – врачам города.
В муниципалитетах также запланировано выступление семейных хоров на центральных площадях и в знаковых местах с исполнением известных песен о нашей стране и гимна России.
Материал подготовила Ирина Самсонова
Лыпӑт єнумты тыӑщ 12-мит хӑтӑн Россия уваттыйн мўвев сєма питум хӑт постӑӆы. Юхи хӑщум тыӆщӑтн округев мўва йиӆуп коронавирус нємуп мәш юхтӑс. Щит пӑта округевн вәӆты мира мӑӊхӑтӆ постӑты щира ар хуятн ӑктӑщты ӑн рӑхӆ. Тўӊщирӑӊа па вещката ӆэщӑтыйӆман, ӆәӆн коронавирус мәша мўӊ мўвевн вәӆты хӑннєхуятӑт аӆ хойсӑт, Россия мӑӊхӑтӑӆн Югра хуща 100 муӆтӑс арсыр вєрӑт ӆэщӑтӆыйт.
Вантэ, 30 оӆ юхӆы 1990-мит о лыпат єнумты тыӆӑщн 12-митн Россия мўвн Декларация поступсы нєпек вўсы. Тӑм емӑңхӑт Россия мўвн мєт утӑңа ўңтӑс.
Щиты тӑм пўш округ ӆуваттыйн олюпн хурӑт хӑншты ёх камн вәӆты вән хотӑт питарӑтн мир мӑӆты па лекщитты хуятӑт, нётӑсты нєӊӑт-хәйт, социальной вєрӑт тәты хӑннєхуятӑт па па мир, мӑта ёх тӑм ӆавӑрт мәш пурайн атӆ-хӑтӆ нётӑсман рәпитӆӑт – ӆыв хурӑт хӑншты питӆӑт.
Сәрханӆ вошн тўтӑӊ хопӑт хойты каӆтаӊӑн «Набережная жизни» нємпи йиӆуп ут пўшӆы. Щиты олюпн хӑншум хурӑт хўват Сәрханӆ вош йис вєрӑт оӆӑӊӑн уша вєрты щир питӆ.
Ёмвошэвн Ӆаӊаӆ ас хонӑӊӑн рўтьщӑты тӑхетн ищиты вошевн вәӆты хурамӑӊ утӑт хӑншты рӑхӆ.
Тӑм оӆн Манстӑр район Заречной кәрт 90 оӆа йиӆ. Щит пӑта мойӆупсы кєши хурӑт хӑншты ёх кәртые оӆӑӊӑн хурамӑӊ хурӑт хӑншӆӑт.
Щи тумпи Россия мўв сєма питум хӑтӑӆн кашӑӊ вошэвн, кәртэвн вотвой сух нух аӆумты питӆыйт. Мегион вош вуӆӑӊ хӑрн вотвой сух нух аӆумты вєр имухты интернет хуща ванӆтӑты питӆыйт. Покачи мўвн щи ут вошӑӊ вәӆупсы мшака вєрты щира ар ӛр пунум апрӑӊ па рәпата пєӆа сӑмӑӊ ёх аӆумӆӑт. Сәрханӆ вошн опӑң еңта потаэт эвӑӆт Россия, Югра па Сәрханӆ мўвӑт тӑйты вотвой сухӑт вєрӆы па вош нумпийн єсӑӆӆыйт.
Щӑӆта Россия иты Югра мўвевн вәӆты-хоӆты хотӑт ишнет хәуп оьпӑӊ вотвойтн хурамтты нәмӑсӆыйт. Нефтеюганской район Пойковской вошн карты ӛхӑӆн ӊхты-мӑнты вуӆӑӊ еӊта ӛщ ищи вотвойт вєрсыйт.
Вошӑӊ ӊхты-мӑнты ӛхӆӑтн ӊхты ёха, вуӆӑӊ хӑрӑтн рўтьщӑты хуятӑта па COVID-19 мәшитум имета-икета Тәрум пӑта ай вотвойтн кӑтӆуптаӆыйт.
Нуви сӑӊхум вошн социальной тӑхия ӆуӊум вәнӆӑта ювум хуятӑта ӆыпеӆ муӆтыйн пунум няньн мойӆаӆыйт. Ӆаӊки пос вошн тохтурӑта ищимӑщ нянят мӑӆыйт.
Щи тумпийн арӑӊ-якӑӊ мир Россия мўвиев оӆӑӊӑн хурамӑӊ арӑт кўш ишнет эвӑӆт, кўш рўтьщӑты хӑрӑтн ариты вєритӆӑт.
Тӑм путӑр ӆэщатӑс Ирина Самсонова