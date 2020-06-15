Югра в десятке регионов России по количеству выданных электронных листов нетрудоспособности

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Югра в десятке регионов России по количеству выданных электронных листов нетрудоспособности

На сегодняшний день электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН) охватывают уже более 80% медицинских организаций по всей стране, их принимают более 60% работодателей.

В рейтинге лидеров по количеству уже выданных ЭЛН находятся Москва, Московская область, республика Татарстан, город Санкт-Петербург, Свердловская область, Кемеровская область, республика Башкортостан, Челябинская область, Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Всего в Югре с начала года оформлено более 260 тыс. ЭЛН, что составляет 83% от всех выданных  больничных листов.

Елена Баканова

Пнд, 06/15/2020 - 09:24

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