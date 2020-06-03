Ряд торжественных мероприятий пройдет в Югре 24 июня

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Мероприятия, приуроченные к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и парада Победы 24 июня 1945 года, пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе 24 июня.
Так, Югра в знак приверженности миру на всей планете присоединится к федеральным акциям. Среди них – «Звон Победы». В рамках проекта в 12:00 по местному времени в течение 1 минуты в муниципалитетах Югры автомобили, включая общественный и личный транспорт, будут издавать гудок. Также в течение этого времени будет раздаваться звон церковных колоколов. А в Нижневартовске и Лангепасе гудок прозвучит из динамиков автоматизированной системы централизованного оповещения. В поселке Сибирский Ханты-Мансийского района запланировано проведение автопарада, участники которого будут поочередно сигналить в течение 1 минуты.
По всей России 24 июня в 12:00 по местному времени гудки будут издавать фабрики, заводы, шахты, карьеры, буровые вышки, поезда, корабли, общественный и грузовой автотранспорт, сельскохозяйственная техника. А в городах в небо будут выпущены голуби в честь мира на всей Земле.
Реставрация праздничной атмосферы дня Победы в 1945 году состоятся в 8 югорских муниципалитетах в рамках проекта «Радость Победы». В них примут участие местные творческие коллективы, представители общественных организаций. В течение всего дня в социальных сетях будут транслироваться записи выступлений с военными песнями, частушками, стихотворениями прошлых лет, музыкальные произведения на военную тематику.
Например, в общественных местах поселений Березовского района будут установлены звуковые колонки для воспроизведения песен военных лет. В остальных муниципалитетах мероприятие пройдет режиме онлайн с хештегом #РадостьПобеды.
В рамках акции «Лучи Победы» в 21:50 по местному времени в небо будет выпущена световая волна прожекторов промышленных и других предприятий – зажгутся лучи Победы. К этому мероприятию присоединились 3 муниципалитета Югры – Нягань, Пыть-Ях и Югорск. Таким образом, планируется воссоздать праздничную иллюминацию парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.
К акции «#ПобедныйМарш» в автономном округе присоединятся 15 муниципалитетов, где в течение дня из общественных громкоговорителей будут звучать записи военных маршей и песен. В их числе – «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальная эскадрилья», «Авиамарш», «Марш советских танкистов» и множество других музыкальных произведений на военную тематику. Помимо этого, планируется организовать онлайн-трансляции в социальных сетях записей выступлений местных музыкальных коллективов. В Сургуте будет действовать передвижной комплекс, который проедет по городу, транслируя эти композиции, а на 6 площадках учреждений культуры и дополнительного образования состоится трансляция тематического радиоконцерта. По Ханты-Мансийску проедут 3 транспортные колонны с установленными на автомобилях динамиками, из которых прозвучат военные песни и марши. С 12:00 до 18:00 аудиозаписи тех лет будут транслироваться в парке имени Бориса Лосева.
В рамках флешмоба «Голубь мира» югорчане смогут создать из бумаги фигурку голубя и поместить ее вблизи памятников героям Великой Отечественной войны, образовательных организаций, украсить ими окна своих домов. Участникам флешмоба также предлагается сфотографировать своих бумажных голубей и опубликовать в социальных сетях с пожеланиями мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.
Песни и стихи военных лет 24 июня в онлайн-формате прозвучат в рамках акции «#ПарадПобедителей». Ее участники смогут исполнить песни, стихотворения, прозаические произведения времен Великой Отечественной войны и современных авторов и опубликовать их в социальных сетях с хештегом #ПарадПобедителей.
Кроме того, взрослые югорчане вместе с детьми смогут присоединиться к акции «Я рисую мелом». Ее участникам предлагается создать тематические рисунки на асфальте и опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами #ЯРисуюМелом и #24июня. В Покачах по итогам акции будет определен лучший рисунок, автор которого получит памятный приз.