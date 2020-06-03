В Югре продолжается досрочное голосование для жителей труднодоступных и удаленных поселков

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С 10 по 30 июня на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводится досрочное голосование для жителей труднодоступных и удаленных местностей.
Традиционно в Югре досрочное голосование проводится для двух категорий граждан: представителей коренных малочисленных народов Севера и для сотрудников предприятий нефтегазовой отрасли, работающих вахтовым методом. Все они находятся вдали от участков для голосования, и транспортное сообщение с ними полностью отсутствует или затруднено.
Планируется, что в Югре примут участие в общероссийском голосовании 1 866 представителей КМНС.
На территории автономного округа досрочное голосование проходит на территории: Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.
Члены избирательных комиссий добираются до участников голосования посредством вертолетов, легкомоторного водного транспорта, наземного транспорта высокой проходимости. Маршруты в зависимости от дальности расположения и погодных условиях занимают от нескольких часов до нескольких дней.
Самый протяженный маршрут – проведение голосования коренных жителей, зарегистрированных в сельском поселении Угут Сургутского района – составляет 1 650 км и занимает 4-5 дней в пути.
При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Югры запланировано 19 вертолетных маршрутов, из них 9 приходятся на удаленные стойбища в Сургутском районе.
По состоянию на 22 июня, на территории Югры участие в общероссийском голосовании приняли 7 589 человек, из них: представители КМНС – 921 человек, жители отдаленных населенных пунктов – 185, вахтовики – 6 483 человека.
Избирательная комиссия ХМАО – Югры