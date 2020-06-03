Летняя сессия в Окружной школе мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов

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Окружной Дом народного творчества приглашает всех желающих на Летнюю сессию Школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Такие сессии проводятся вот уже четыре года. За это время десятки любителей и профессионалов со всего округа смогли получить бесценные знания о способах и приемах изготовления традиционных музыкальных инструментов, а также приобрести навыки исполнения наигрышей от специалистов нашего учреждения и приглашённых мастеров. Занятия проводятся бесплатно и без требований к уровню подготовки. В этом году занятия стали ещё доступнее, ведь Окружная школа мастеров теперь выходит в режиме онлайн!
К летней сессии Анатолий Вадичупов и Алексей Рещиков подготовили серию новых видео-уроков. Все лекции рассчитаны как на знатоков, так и на любителей. Если после просмотра занятия у Вас останутся вопросы, Вы можете задать их по электронной почте onk@odntugra.ru или в комментариях под заинтересовавшим Вас роликом.
Ждём Вас с 25 по 27 июня в социальных сетях Окружного Дома народного творчества «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»!
«Окружной Дом народного творчества»