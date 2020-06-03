В Югре обсудили готовность к предстоящему голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

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Губернатор округа Наталья Комарова провела заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов в Югре. Участие в нем в режиме видеоконференцсвязи приняли руководители муниципальных образований и представители общественности.
Собравшиеся обсудили ход реализации плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в автономном округе 1 июля 2020 года общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Было отмечено, что югорчане уже приступили к голосованию. С 10 июня досрочно проголосовали уже 7 589 человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных территориях автономного округа, имеющих право голоса. Основной период голосования начнется 25 июня.
Более 22 тысяч югорчан приняли решение голосовать на дому. Возможность выбрать такой способ сохранится до дня голосования. Свыше 29 700 заявлений поступило в систему «Мобильный избиратель», причем большинство – 19 442 человека – предпочли сделать это через портал «Госуслуги».
В этой связи Наталья Комарова обратила внимание департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа на необходимость обеспечить устойчивость каналов связи для избирательных комиссий и системы ГАС «Выборы».
Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев рассказал, что подготовка к голосованию осуществляется в штатном режиме, в соответствии с календарным планом ЦИК России. В избирательные комиссии поступило более 6 100 обращений граждан о предоставлении возможности проголосовать на дому. В ближайшее время избирательной комиссией округа будет принято решение о применении на 586 участках технологии изготовления протоколов участковых комиссий в машиночитаемом виде (с использованием технологии QR-кодирования). Полиграфическая продукция для размещения в помещениях для голосования получена территориальными комиссиями 19 июня вместе с бюллетенями для голосования. Также разработан алгоритм обеспечения прав участников голосования, находящихся в учреждениях соцзащиты. Проработаны вопросы сбора обращений от маломобильных категорий граждан, граждан с ограниченными возможностями здоровья о голосовании вне помещения.
«По согласованию с ЦИК России принято решение о применении видеонаблюдения в помещениях всех 22 территориальных избирательных комиссий и в Сургуте на всех 127 участковых избирательных комиссиях. Видеонаблюдение будет производиться без трансляции в сеть Интернет, с возможностью хранения видеоматериала»,- рассказал Денис Корнеев.
Он также отметил, что средства индивидуальной защиты направлены в муниципалитеты. К 25 июня, т.е. к началу голосования, все участковые избирательные комиссии Югры будут укомплектованы полным набором средств индивидуальной защиты.
Далее участники совета обсудили вопрос обеспечения безопасности во время проведения голосования.
Начальник главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Югре Петр Кугуй отметил, что проверено 714 избирательных участков, проводятся противопожарные инструктажи (в онлайн-режиме) с работниками и членами избирательных комиссий. В период голосования запланировано дежурство сотрудников и работников государственной противопожарной службы на избирательных участках.
«Охрана правопорядка и безопасности будет обеспечена на всех 714 избирательных участках в 142-х населенных пунктах. В целях обеспечения законности и безопасности выборного процесса организуем работу «горячих» телефонных линий для оперативного реагирования на поступающую информацию», - отметил в свою очередь начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Югре Василий Романица.
Председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова рассказала, что традиционно будет обеспечен общественный контроль за ходом выборов. Пул общественных наблюдателей сформирован.
Глава региона отметила, что общественными организациями и тремя парламентскими партиями сформирован пул наблюдателей за предстоящим голосованием – более 11 тыс. человек. Напомнила, что опыт общественных наблюдателей Югры был признан в Общественной палате Российской Федерации одним из лучших по итогам президентских выборов в 2018 году. «По сути, тогда был создан стандарт для деятельности наблюдателей. Надеюсь, в 2020 году наблюдатели покажут не менее высокий уровень работы», - сказала Наталья Комарова.
«Главное, обеспечить максимальную открытость голосования, безопасность, в том числе противоэпидемическую, антитеррористическую и противопожарную», - нацелила всех глава региона.