Работающим пенсионерам окружного центра продляют больничные до официального окончания режима самоизоляции

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Работающие граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные. Такие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт Правительтва РФ.
Речь идёт о людях старшего возраста, живущих в регионах, где ограничения по решению руководителей субъектов продолжают действовать. Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции.
Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счёт средств Фонда социального страхования РФ напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.
Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 рубля в месяц.
Елена Баканова