Жители деревни Щекурья чтут память земляков, погибших на поле брани

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Знаменательное событие произошло в жизни жителей деревни Щекурья Березовского района в июне 2011 года. 24 июня состоялась торжественная церемония открытия обелиска воинам –щекурьинцам – участникам Великой Отечественной войны. Идея - установить в Щекурье памятник, принадлежит Саранпаульской сельской библиотеке.
В течение 2009 года библиотекарь работала над списками погибших воинов. Это очень кропотливая работа, нужно было внимательно проштудировать книги памяти по Березовскому району. Установить даты рождения и даты гибели солдат. Из д. Щекурья ушли на фронт более 70 мужчин, 46 из них пали на поле брани. Многие щекурьинцы уходили на фронт с рыболовецких станов, которые находились ниже реки Ляпин, на Северной Сосьве и по Оби. Поэтому в списках значились, как уроженцы тех деревень, откуда призвали на фронт. Библиотекарю приходилось обращаться в военкоматы и доказывать с помощью архивных данных и воспоминаний земляков -старожилов, что данный погибший уроженец д.Щекурья.
Ежегодно в мае и июне проводились митинги, ко дню Победы и Дню памяти и скорби, (за исключением 2020 года из - за короновируса). Все экскурсии для гостей деревни библиотека проводит с посещением памятника павшим солдатам Великой Отечественной войны. Посещение туристами памятника павшим воинам – щекурьинцам в годы ВОВ является одним из обязательных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. Библиотекари знакомят не просто с памятником, а дополнительно рассказывают об участниках войны.
Мы гордимся героями – щекурьинцами - павшими в годы войны, ветеранами, кто вернулся с фронта и в тяжелые послевоенные годы трудился во благо Родины, их имена увековечены на плитах памятника. Мы благодарны нашим труженикам тыла, трудившимся под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!».
Заведующая Саранпаульской сельской библиотеки Г.Н.Ларионова
Ты тпос 22 хталэ - м янытыл яныг трвит тотнэ хтал. 79 тл ювле хультум порат яныг хнт вылтахтас. Ксыӈ пвылныл мньщи хум хтпанув тув тотвсыт. Св хтпа юв ат ёхтыс. Та пилыщман тлытт мв вуянтам хтпат ань ты хтал мус номавет, наманыл ат ёрувлавет ос лаль иӈ св тл номуӈкв патавет.
Ань ос Сӯкыръят тӯщтым памятник урыл потыр ловиньтн. Ты потыр Галина Николаевна Ларионова мн газетавн ттыстэ.
Яныг хнтныл юв ат ёхтум 46 хум хтпат:
Албин К. К., 1905 - 1942 г.
Анемгуров Г. В., 1904 - ___ г.
Анемгуров С. В., 1907 - 1944 г.
Ванюта С. И., 1897 -1942 г.
Вокуев А. А., ___ - 1945 г.
Вокуев Е. А., 1922 - 1943 г.
Вокуев Г. А., 1921 - 1945г.
Вокуев И. Т., 1919 - 1945 г.
Вокуев С. И., 1894 -1942 г.
Вьюткин И. В., 1912 - 1944 г.
Вьюткин Н. С., 1913 - 1942 г.
Вьюткин Е. С.,(---?).
Канев А. В., 1910 -1942 г.
Канев П. Е., 1923 - 1942 г.
Канев С. Е., 1917 - 1944 г.
Кустышев Ф. А., 1912 -1944 г.
Ларкин С. С., 1923 - 1942 г.
Ледков И. С., 1912 -1943 г.
Ледков Я. С., 1910 - 1943 г.
Панков К. А., 1910 -1941 г.
Сайнахов А. А., 1914 - 1942 г.
Сайнахов Г. А., 1913 -1944 г.
Сайнахов Д. Н., 1905 - 1942 г.
Сайнахов М. Л., 1916 - 1944 г.
Сайнахов Н. Г., 1923 - 1944 г.
Сайнахов П. Ф., 1916 - 1942 г.
Сайнахов С. Д., 1922 -1942 г.
Сайнахов С. Н., 1914 - … г.
Сайнахов У. Д., 1910 - 1942 г.
Сайнахов Ф. Н., 1919 -1944 г.
Свинцов С. Е., 1922 -1945 г.
Терентьев А. С., 1925 - 1944 г.
Терентьев Е. И., 1917 - 1944 г.
Тургачев А. М., --- 1942 г.
Тургачев В. М., 1917 - 1945г.
Тургачев А. М., 1922 -1942 г.
Филиппов Д. Е., 1910 - 1943 г.
Филиппов Е. В., 1910 -1944 г.
Филиппов С. Я., 1923 - 1943 г.
Филиппов Ф. П., 1909 - 1942 г.
Хатанзеев Т. А., 1915 - ___ г.
Хатанзеев Т. С., ___ - 1943 г
Чупров А. С., 1922 - 1942 г.
Яптин И. М., 1917 - 1942 г.
Яптин И. М., 1908 - 1943 г.
Яптин П. М., 1909 -1942 г.
Юв ёхтум хонтлам 27 хум хотпат наманыл:
Ануфриев Л. Д., 1912 – 1951 г.
Ануфриев Ф. Д., 1905 – 1980 г.
Ануфриев Р. А., 1921 – 1961 г.
Артеев В. А., 1922 – 1994 г.
Артеев П. И., 1904 – 1994 г.
Вьюткин М. И., 1905 – 1964 г.
Канев А. Е., 1915 – 1962 г.
Канев И. Д., 1917 – 1970 г.
Канев Н. Т.,1905 – 1959 г.
Кустышев А. А., 1925 – 1957 г.
Кустышев И. М., 1920 – 1988 г.
Попов К. В., 1918 – 1988 г.
Сайнахов В. А., 1921 – 1969 г.
Сайнахов Г. В., 1904 – 1990 г.
Сайнахов Г. Н., 1915 – 1997 г.
Сайнахов Д. Н., 1924 – 1978 г.
Сайнахов И. П., 1923 – 1958 г.
Сайнахов И. А., 1922 – 1946 г.
Сайнахов П. Л., 1922 – 1965 г.
Сайнахов П. А., 1913 - 1989 г.
Тургачев А. М., 1921 – 1999 г.
Тургачев П. М., 1906 – 1954 г.
Филиппов А. Ф., 1906 – 1967 г.
Филиппов И. Г., 1907 – 1969 г.
Филиппов М. В., 1910 – 1955 г.
Филиппов Х. В., 1908 – 1961г.
Канев П. В., 1923 - 1993 г.