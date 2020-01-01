Наталья Комарова: Гражданская позиция, взаимовыручка – это основание, на котором стоят Югра, Россия

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Наталья Комарова: Гражданская позиция, взаимовыручка – это основание, на котором стоят Югра, Россия
фото myopenugra.ru фото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова одной из первых приняла участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Исполнив свой гражданский долг, губернатор призвала к этому всех югорчан:

 

«Уважаемые земляки! Сейчас вместе с первыми югорчанами, пришедшими на избирательный участок, приняла решение об одобрении поправок в Конституцию России. Общероссийское голосование проходит в максимально безопасных условиях. Проголосовать безопасно можно на каждом избирательном участке региона.

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны подчеркнул: «Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак».

 

Гражданская позиция, взаимовыручка – это основание, на котором стоят Югра, Россия. Исторически так сложилось, что югорчане поддерживают друг друга, проявляют гражданскую ответственность. Это касается и важных решений, которые мы принимаем вместе, как одна большая, дружная семья.

По Конституции страны Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – равноправный, самостоятельный субъект Российской Федерации. С пониманием того, что это положение незыблемо, священно, пришло время укрепить фундамент Конституции. Защитить суверенитет, историческую правду, закрепить социальные гарантии – это приоритеты на будущее.

 

С сегодняшнего дня по 1 июля граждане страны имеют такую возможность, как на избирательных участках, так и дома.

 

Уважаемые югорчане! Призываю Вас принять активное участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации! Важно. С вниманием к своему здоровью, здоровью окружающих, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Берегите себя, дорогие земляки!».

 

Напомним, что в автономном округе действует режим повышенной готовности, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции. В связи с этим особое внимание при голосовании уделяется контролю за соблюдением мер безопасности. Все участники процесса снабжены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. При входе голосующим при необходимости выдается индивидуальный пакет с перчатками, маской и одноразовой ручкой.  

 

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фото myopenugra.ru фото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru фото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru
Пт, 06/26/2020 - 12:27

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