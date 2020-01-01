Выставочный медиа-проект «Мужчина княжеского рода»

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24 июня – 90-ый день рождения мансийского самородка, скульптора, художника, фольклориста, этнографа, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата международных, всесоюзных и всероссийских выставок Петра Ефимовича Шешкина (1930-1981).
Среди национальной интеллигенции немало ярких, талантливых людей, но манси Шешкин стоит наособицу. Он не только института, школы не закончил, проучившись всего три класса, но внутренняя культура, глубокое знание фольклора и обычаев мансийского народа, умение выразить в рисунке и скульптуре – выделилиего из всех.
Истоки рода Шешкиных ещё в XVI веке зафиксированы в Верхотурском уезде Пермской губернии на р. Ляля, притоке р. Сосьва. Его представители имели влияние во всей Ляпинской волости, их называли Канась кол махум, что в переводе с мансийского –люди княжеского дома. Княжеский титул рода Шешкиных фигурирует в документах 1718 года. Более того, государственные грамоты, подтверждающие княжеское достоинство рода, хранились у старшего брата Петра Ефимовича Шешкина – Константина, они были переданы ему отцом, хранились как семейная реликвия.Именно поэтому виртуальная музейная выставка из цикла «Юбиляры юбилейного года», посвященная ровеснику Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыназвана: «Мужчина княжеского рода».
«Петр Шешкин вырезал много фигур, – писал Юван Шесталов. – простым перочинным ножом ковырялся, охотничьим резал. Из осины вырезал, из ели пробовал. В дереве продолжали драться росомахи и волки, рычали рыси, хозяевами тайги старались быть медведи, поднимали рога лоси, слепыми оставались большеглазые филины, рвались в небо орлы. В дереве оживали рыбаки, добывающие рыбу из-подльда, охотники, сдающие шкурки пушистых соболей, оленеводы, пасущие стада оленей…».
Богато одаренный природой, он словно бы воплотил в себе душу мансийского народа. Скульптура, графика, сочинение и исполнение песен, литература, собирание орнаментов, фольклора, изучение лексики родного языка, этнографические поиски, фотография, общественная деятельность – настолько разнообразны были интересы мастера. Работы Петра Шешкина представляли искусство народа манси на окружных смотрах, на всесоюзных выставках самодеятельного искусства в Москве, на международных площадках в г. Монреале (Канада), г. Осаке (Япония), Риме, Милане, Берлине, в Чехословакии и других городах и странах.
Следуя по созданным им сюжетам, мы будто проходим через время по древней земле.
Приглашаем заглянуть на медиа-ресурс http://media.torummaa.ru/sheshkin/ и пройти по страницам выставочного медиа-проекта «Мужчина княжеского рода», чтобы восхититься своеобразным видением мира югорского самородка, в котором жил оригинальный опыт, зоркий глаз предков.
Медиа проект «Мужчина княжеского рода» подготовлен с использованием материалов Березовского краеведческого музея, Окружного Дома народного творчества, муниципальных музейных образований пп. Сосьва, Саранпауль.
Информация окружного музея «Торум Маа»