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Успей получить дополнительный подарок викторины «Моя Конституция»! 29 июня организаторы викторины повторят акцию по вручению дополнительных подарков каждому сотому участнику.
По просьбам югорчан организаторы викторины «Моя Конституция» приняли решение сделать 29 июня повторным днём дополнительных подарков. Напомним, что подобная акция уже состоялась в выходной день 24 июня и тогда дополнительные подарки получили 247 участников викторины.
Каждый, кто в этот день правильно ответит на вопросы анкеты, сможет получить подарок – наушники, смарт-часы, электронные фоторамки, зарядные устройства и другие. Автоматическая система определит каждого сотого участника, зарегистрировавшегося на портале «Открытый регион – Югра», который и станет обладателем полезного подарка. О дополнительном подарке победителям сообщат сотрудники центра «Открытый регион», позвонив по телефону, указанному при регистрации на портале, на следующий день.
Дополнительная акция действует только сутки – с 0.00 часов по 23.59 29 июня 2020 года. Успейте принять участие и получить подарок!
Стоит отметить, что счастливчик, ставший сотым в этот день, сможет так же претендовать и на победу в основной викторине!
Чтобы, принять участие в викторине, нужно зарегистрироваться на портале «Открытый регион – Югра» до 17:00 1 июля и активировать уникальный номер для определения подарка у волонтера викторины рядом с участием для голосования по одобрению поправок в Конституцию. СМС с информацией о подарке придет сразу после активации.
Заполнить анкету викторины «Моя Конституция», узнать подробности проведения, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на нашем портале в разделе «Викторина».
Викторина «Моя Конституция» продолжается! Спешите! Подарки ждут!
Служба информации портала «Открытый регион – Югра»