Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий

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В рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО «Россия – страна возможностей» представила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны – дайджест.времякарьеры.рф. На нем размещено более 100 000 вакансий.
Подобрать подходящую работу можно по географии или желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения работодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции.
Пресс-служба
АНО «Россия – страна возможностей»