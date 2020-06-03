Почти 400 тысяч югорчан уже приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию

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Заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона напомнила участникам мероприятия, что досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России началось в автономном округе 10 июня и продолжается по сегодняшний день.
«По состоянию на утро 29 июня, проголосовали 396 тысяч 11 человек. Это 35,1 процента от общего числа избирателей в регионе. От имени тех, кто работает на избирательных участках, включая общественных наблюдателей, волонтеров, благодарю югорчан, пришедших на избирательные участки или проголосовавших дома, по месту работы. Избирательные комиссии готовы, приняты все необходимые меры безопасности», – отметила Наталья Комарова.
Губернатор добавила, что процедура голосования длится 7 дней – по 1 июля включительно. Такой механизм избирателям предложен впервые с целью обеспечения как личной, так и коллективной безопасности.
Также она обратила внимание на то, что голосование на территории Югры проходит в штатном режиме.
Ее слова подтвердил председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев, который сказал, что никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано. Участковые комиссии в автономном округе начинают работу с 08:00, а завершают ее после 20:00.
«Голосование проходит всеми запланированными способами. По состоянию на сегодняшний день большинство югорчан выбирает традиционный способ – непосредственно на избирательном участке. Таким правом воспользовались около 57 процентов от числа проголосовавших. Популярностью пользуется голосование в местах общего пользования – такой способ выбрали около 30 процентов голосующих. Еще 13 процентов голосуют на дому», – сообщил Денис Корнеев.
Эта работа продолжится вплоть до 30 июня. 1 июля в местах общего пользования голосование проводиться не будет.
Помимо этого, на данный момент завершается процедура голосования в труднодоступным и отдаленных местностях. Так, оно полностью состоялось в Белоярском районе. 29 июня оно прекращается в Сургутском и Кондинском районах. В Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах последний день голосования – 30 июня.
Всего, по оценке Денис Корнеева, на 29 июня в отдаленных и труднодоступных местностях проголосовали 27 тысяч 723 человека, в том числе 1 842 – представители коренных малочисленных народов Севера.
Жалоб на нарушения порядка голосования в региональный избирком не поступало.
«Поручаю руководителям муниципалитетов оперативно устранять все возникающие в ходе голосования замечания, решать возникающие вопросы, отвечать на формируемые запросы», – акцентировала внимание участников заседания Наталья Комарова.
Продолжая разговор, Денис Корнеев добавил, что технологическое оборудование к основному дню голосования готово полностью. На 313 участках голосование будет организовано на открытом воздухе.
«1 июля голосование, как и в период с 25 по 30 июня, будет проходить в соответствии с утвержденными Роспотребнадзором рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Перед входом в помещения для голосования или на площадку будут размещены схемы движения участников. Бесконтактным способом будет измеряться температура, оборудование будет расположено с обязательным обеспечением соблюдения социальной дистанции, на полу будет размещена сигнальная разметка», – заверил Денис Корнеев.
Он добавил, что все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием для изготовления протоколов с применением QR-кода, завершено обучение операторов, 30 июня комплексы обработки избирательных бюллетеней будут доставлены на все избирательные участки.
Начальник управления министерства внутренних дел по Югре Василий Романица заверил, что в части обеспечения общественной безопасности также принят комплекс необходимых мер, участки и прилегающие территории взяты под охрану. Реализация подготовительных мероприятий находится на контроле.
Первый заместитель начальника главного управления МЧС по автономному округу Сергей Антонов также доложил, что сотрудники государственной противопожарной службы обследовали 22 территориальных и 714 участковых избирательных комиссий. Особое внимание уделялось наличию и исправности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, содержанию в надлежащем состоянии эвакуационных путей и выходов, соблюдению требований при эксплуатации электрооборудования, готовности персонала к действиям при ЧС. В ходе обследований нарушений выявлено не было. С членами избирательных комиссий проведены инструктажи и беседы. На избирательных участках организовано дежурство около 800 сотрудников и работников государственной противопожарной службы.