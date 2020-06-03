Завершилась Летняя сессия Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов

- Русский
К летней сессии 2020 года специалисты Окружного Дома народного творчества Анатолий Вадичупов и Алексей Рещиков подготовили и провели серию видео-уроков, рассчитанных как на знатоков, так и на любителей.
Мастер народных художественных промыслов Анатолий Вадичупов поделился со слушателями Летней сессии секретами заготовки сырья и технологией изготовления музыкальных инструментов обских угров: «Нарсъюх» («Санквылтап»), «Нэрнэ йив» («Нинь юх»), «Тарыг сыплув йив» («Тор-сапл-юх»).
Научиться читать ноты обских угров и попробовать освоить «Нарсъюх» («Санквылтап») теперь можно самостоятельно по видео-урокам Алексея Рещикова. Участники, освоившие базовые навыки могут попробовать свои силы в исполнении наигрыша А. Ангашупова «Заячий ручей». Все занятия доступны онлайн!
Если после просмотра занятия у Вас останутся вопросы, Вы можете задать их по электронной почте onk@odntugra.ru или в комментариях под заинтересовавшим Вас роликом.
Все занятия можно найти по тегу #ШколаМастеров в социальных сетях Окружного Дома народного творчества «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»!
Информационная служба АУ ХМАО – Югры
«Окружной Дом народного творчества»