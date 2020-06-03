В Югре начался прием заявок на получение Премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений»

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На югорской земле проживают представители более 120 национальностей, каждая из которых обладает своими культурными, социальными и религиозными особенностями. Для того, чтобы каждый югорчанин, независимо от национальной и этнической принадлежности, имел возможность обменяться опытом, духовными ценностями, познакомить желающих с традициями своего народа, необходимы подвижники – люди, обладающие качествами лидеров, с активной гражданской позицией, способные собрать вокруг себя представителей разных сообществ с целью организации межкультурного и межэтнического диалога.
Для поддержки инициативы таких людей в 2012 году была учреждена ежегодная Премия Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
Претендовать на Премию могут как физические лица, проживающие на территории Югры, так и юридические лица любых организационно-правовых форм, за исключением государственных (муниципальных) учреждений.
Согласно Положению о конкурсе, экспертный совет Премии определит 5 лауреатов среди физических лиц и 3 лауреата среди юридических лиц. Размер премии для физических лиц составляет 100000 рублей каждому, для юридических лиц - 250000 рублей. При выборе победителей комиссия будет руководствоваться следующими критериями:
вклад в развитие межэтнических отношений, гармонизацию межнациональных отношений, гражданского единства;
участие в деятельности по сохранению, приумножению и распространению опыта дружбы народов, укреплению межкультурного и межэтнического сотрудничества, единства российской нации, обеспечению этнополитической стабильности в российском обществе;
реализация проектов, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечение гражданского единства, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, социально-культурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма.
Прием заявок для участия в конкурсе уже начался. Подробную информацию можно получить, обратившись письменно на электронную почту cherdyncevaiv@odntugra.ru
Информационная служба АУ ХМАО – Югры
«Окружной Дом народного творчества»