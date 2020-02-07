69% голосовавших в Югре сказали поправкам «да»

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61,72% от общего числа голосующих в автономном округе приняли участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Из них 69% (487 750) сказали поправкам «да», остальные избиратели – 212 434 (30,05%) не согласились с новшествами, которые планируют внести в главный документ страны.
Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев в ходе брифинга сегодня в Ханты-Мансийске.
По его словам, самая большая явка избирателей в городе Ханты-Мансийске –более 91%, из районов самые активные Белоярский (89%) и Нефтеюганский районы (92%). Явка менее 50% - в Радужном и Сургуте.
«Голосование в Югре прошло в штатном режиме, процедура была соблюдена в строгом соответствие с порядком, установленным центральной избирательной комиссией. Отмечается большая активность граждан, это очень достойный показатель. Жалоб в Избирком Югры не поступило, - сказал Денис Корнеев. – Такие результаты удалось достичь благодаря совокупности тех мер, которые были приняты - это безопасное проведение процедуры голосования, большое количество дней, в которые можно было проголосовать, удобство расположения участков, в том числе на воздухе и во дворах, голосование на дому».
Председатель Избирательной комиссии поблагодарил всех югорчан, которые нашли время и возможность проголосовать, отметил также своих коллег – членов избирательной и территориальной комиссии, тех неравнодушных граждан, которые помогали при проведении голосования, выполняя важную государственную задачу. Не оставил в стороне Денис Корнеев и работу общественных наблюдателей:
«Мы всегда рады конструктивной критике, мы можем не увидеть какие-то недостатки сами, а вот общественные наблюдатели могут помочь, за что мы им благодарны. Те замечания, которые от них поступали, оперативно получали реакцию», - отметил спикер.
Отметим, что утверждение итогов голосования в регионе состоится сегодня на заседании по подведению итогов Общероссийского голосования на территории автономного округа.
Служба информации портала «Открытый регион – Югра»
Тӑта мосванӑн Югра мўвн вәӆты хӑннєхуятӑт Россия хон пєлӑк йиӆпа Конституция нєпека вўты поступсэт пӑта пирєсупсэт ӆэщӑтсӑт. Щиты тӑм юхи хӑщум хӑтӆӑтн округевн 69 арат процента (487 750) хӑннєхә кашащсӑт йиӆуп законӑт пиӆа па 30-кєм муӆтас процента арат ёх ӑн ӆӑӊхаӆӑт щитӑт пириты. Щимӑщ вуӆаӊ пирєсупсы оӆӑӊӑн Югра мўвев Избирательной тӑхи кәща хә Денис Корнеев путӑртӑс.
Ӆўв ясӑӊӆаӆ эвӑӆт уша йис, хуты мєт ар хӑннєхә пирєсупсы тӑхета щи хӑтӆӑтн Ёмвошн юхтӑс. Щи хәйт-нєӊӑт кўтн араттєӆн 91-мит процент хуят йиӆуп поступсэт пириты ӊхӑс. Щӑӆта округев сыр-сыр тӑхетн пирєсупсыя мєт ар хӑннєхуятӑт Нуви сӑӊхум районӑн 89 процент арат па Нефтеюганской районӑн 92 процент хӑннєхә юхтыӆӑс. Радужной па Сәрханӆ вошӊӑнӑн тәп 50-кєм процент хә муй нє Конституция йиӆуп поступсэт вўты вєр тәса вєрсӑт.
«Пирєсупсы вєрӑт Югра мўвев ӆуваттыйн тӑм йисн шєӊк вещката па тўӊщирӑӊа мӑнсӑт, кашӑӊ вєр мўӊ хущева Центральной избирком тӑхи законӑт щирн ӆэщӑтсы. Мосӆ лупты, хуты округев хӑннєхуятӑт ма вәӆэӆ, муй вєр пӑта тӑм пириты щирӑт вєрсыйт. Мўӊ Югра мўв ёхӆўва, ма щирємн, вән пәмащипа ясӑӊ лупты рӑхӆ, хуты тӑм хӑтӆӑтн ушӑӊа-сащӑӊа кашӑӊ пирєсты вєр ӆэщӑтсӑт», – щиты Избирательной тӑхи кәща хә Денис Корнеев айкеӆ ӑкӑтты хӑннєхуятӑта путӑртӑс.
Пирєсупсы тӑхетн рәпитты хӑннєхуятӑта, мӑта ёх кашӑӊ пириты вєр тәса вєрсӑт па пирєсты хуятӑта мсыева нётсӑт, Денис Корнеев ищиты м вўща ясӑӊ тәс. Мєт хӑщум щосн мосӆ лупты, хуты тӑмхӑтӆ Россия хон пєлӑк ӆуватн иха ӆэщӑтум вуӆаӊ пирєсты вєр пийн уша йиӆ, муй хурасуп Конституция вўсы.
«Открытый регион» айкеӆ щирн хӑнты ясӑӊӑн хӑншӑс Владимир Енов