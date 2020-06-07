Премии Программы родственных народов Министерства образования и науки Эстонии в области науки 2020

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Совет Программы родственных народов Министерства образования и науки Эстонии объявляет конкурс на премии в области науки среди представителей родственных народов, относящихся к уральской языковой семье и не имеющих своей государственности.
Номинантами премий могут быть авторы монографий, сборников или серий работ, изданных в течение последних четырёх лет (2016−2020) в следующих номинациях:
- исследования в области литературы, языкознания, истории, археологии, этнологии, фольклористики уральских народов, написанные на любом языке;
- исследования, написанные на языках уральских народов, по любым областям науки.
Величина каждой премии – 1250 евро, и, как правило, одна премия будет присуждаться одному автору.
Соискателям необходимо предоставить не позднее 17 августа 2020 по электронной почте на адрес marika@fennougria.ee :
- если возможно, то изданное произведение в формате .pdf;
- заявление (на эстонском, русском или английском языке) с указанием номинации премии, фамилии, имени, отчества (и псевдонима) соискателя премии, даты рождения, места работы, домашнего и служебного адреса и телефонов, адреса электронной почты;
- список ранее изданных работ (на эстонском, русском или английском языке);
- 1-2 рекомендации/оценки экспертов (на эстонском, русском или английском языке).
Публикации (в 2 экземплярах) можно и отправить в Совет Программы родственных народов по адресу:
Программа родственных народов Эстонии
Marika Alver
Pärnu mnt 28
Tallinn 10141
Эстония
Документы предоставляйте только при новых заявлениях. Не нужно предоставлять ходатайствующие материалы с предыдущих конкурсов, в случае направления на дальнейшее кандидирование.
Имена авторов, получивших премии, будут объявлены в День родственных народов, 17 октября 2020.
Дополнительная информация:
Премия Программы родственных народов в области науки
Марика Альвер
Координатор Программы родственных народов
marika@fennougria.ee