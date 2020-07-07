В Реестре объектов нематериального культурного наследия Югры пополнился раздел «Песенное творчество»

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В мае 2020 года состоялось заседание Экспертного совета, на котором два объекта были признаны нематериальным культурным наследием народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Это:
- Традиция исполнения песни «Вошаң ики ӆуңăӆтуп ар» («Песня покровителя Юильского городка») из репертуара медвежьих игрищ казымских хантов;
- Традиция исполнения песни «Ар хотәӈ ими» («Богини многих домов песня») из репертуара медвежьих игрищ казымских хантов.
Обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища» в 2016 году признан нематериальным наследием Российской Федерации, он состоит из нескольких обрядов и объединяет все виды традиционного искусства. Танцы, песни, сценки, входящие в репертуар исполнителей обряда, имеют особые традиции исполнения – это последовательность представления, специальная ритуальная одежда, комплекс движений.
Песни «Вошаң ики ӆуңăӆтуп ар» («Песня покровителя Юильского городка»), «Ар хотәӈ ими» («Богини многих домов песня») уникальны по традиции исполнения, каждая из них имеет несколько названий, особое происхождение и несет созидательную напутственную миссию потомкам.
В ближайшем будущем также пополнится раздел Реестра «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», специально созданный для сбора информации и популяризации творчества представителей аутентичного фольклора.
В этом году носителем фольклора признана Пяк Татьяна Дмитриевна (стойбище реки Катучей, Белоярский район) – хранительница песен на хантыйском языке и ненецких яробцев. Исполнителем фольклора – Кантеров Григорий Николаевич (стойбище реки Ай-Надым, Белоярский район) – музыкант, играющий на инструменте собственного изготовления «нин-юх». Григорий Николаевич исполняет песни на пимском и казымском диалекте хантыйского языка и ненецком языке.
Мастером фольклора признана Колыванова Ольга Ивановна (стойбище реки Вынга, Сургутский район) – известная песенница и сказительница, участница фольклорного коллектива «Пинэлы» («Пимочка»), исполнительница песен жанра «личная песня».
Вся информация будет размещена на электронном ресурсе «Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» ugra-nasledie.ru
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
Ас нопӑтты тыӆӑщ 2020-мит оӆн Югра мўв шуши мир вәӆупсы щирӑт артаӆӑты хӑннєхуятӑт уша вєрсӑт кӑт тӑхи, щит: муй щирн катра пура вўш эвӑӆт «Вошӑӊ ики ӆўӊӑӆтуп ар» па «Ар хотӑӊ ими ар», мӑта утӑт иса касум мўв хӑнтэтн ӆўӊӑӆтуп ӆэщӑтты хӑтӆӑтн тәса па хурасӑӊа ариман муй якман тӑйсыйӊӑн.
Мосӆ лупты, хуты ӆўӊӑӆтуп мӑӊхӑтӆӑт , мӑта утӑт увӑс мўв хӑнтэт йис вўшӑт эвӑӆт иса вєрсӑт, тәп 2016-мит оӆн Российской Федерация мўв хон пєлӑкн рўщ щирн, нематериальной культурной наследия ӆўӊӑтты пиньщӑса. Вантэ, щит сыр-сыр йитӑт тӑйӆ, мӑта утӆаӆ унтасн хӑнты ёх культура щи мӑӊхӑтӆ вєрты пурайн иса иха ӑкӑтман тӑйӆы.
Ӆўӊӑӆтуп ӆэщӑтты хӑтӆӑтн, вантэ, пўпи якӑӊ щирӑт, вой арӑт па сыр-сыр ӑӆ хӑннєхә вәӆты-хоӆты щирӑт муй вєрӑт иса итӑӆн-итӑӆн айӆтые иӆєм вєр пийн имухты кимит вєрӑт мсыева ванӆтӑӆыйт, нємасыя такӑн няхӆыйт муй ар щирн хурасӑӊа аӆьӆыйт. Щи тумпийн, щи кўтн мсыева ёнтум мӑӊ ӆәмӑтсухӑт, милӑт па посӑт, сўвӑт муйт ищиты якты хуятӑта тӑйты па мосӆӑт. Щӑӆта кашӑӊ пўпи якты хӑннєхәя ищи ма вәйтты мосӆ щимӑщ як вєрты хурасӑт.
Тӑм оӆ ма йис арӑт ариты нєӊа Татьяна Дмитриевна Пяк ӆўӊӑтӆа, щи нє Катучи нємуп тӑхийн Нуви сӑӊхум районӑн вәӆ. Ӆўв хӑнты па юрн мирӊӑн йис арӑт шєӊк ма ариты вєритӆ. Хә ёх эвӑӆт Григорий Николаевич Кантеров касум па пим хӑнтэт па юрн ясӑӊӑн йис арӑт арийӆ па нинъхн арсувӑт хурасӑӊа юнтӑӆ. Ӆўв Ай-Натӑӊ кәртӑн Нуви сӑӊхум районӑн ин вәӆ. Щи ёх тумпийн Вынга тӑхи Сәрханӆ районӑн вәӆты нє Ольга Ивановна Колыванова хӑнты мир кан арӑт арийӆ па ар хурамӑӊ моньщ тӑйӆ.
Округ творчества хот айкеӆ Владимир Енов тулмащтӑс