Оперативный штаб Югры сообщает данные на 13 июля

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Оперативный штаб Югры сообщает данные на 13 июля

12 474 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 13 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 270 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах:

 

Сургут – 47;

 

Нягань – 38;

 

Когалым – 36;

 

Нижневартовск – 31;

 

Ханты-Мансийск – 26;

 

Лангепас – 13;

 

Нефтеюганск – 12;

 

Югорск – 11;

 

Советский район – 10;

 

Сургутский район – 8;

 

Урай – 8;

 

Нижневартовский район – 8;

 

Октябрьский район – 8;

 

Нефтеюганский район – 4;

 

Покачи – 4;

 

Мегион – 3;

 

Кондинский район – 2;

 

Пыть-Ях – 1.

 

На момент выявления у 176 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 58 зафиксирована пневмония, у 36 человек – бессимптомно.

 

Контакт установлен в 229 случаях. По 41 контакты уточняются.

 

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 19354 человека, сняты с наблюдения – 41975.

 

За сутки на COVID-19 обследовано 4740 человек, всего – 307739.

 

Коэффициент распространения инфекции – 0,97 (1 этап – >1).

 

Показатель охвата тестированием населения –308,4 (3 этап – >110).

 

Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию –92,5% (1 этап – <50%).

 

Состояние 52 пациентов тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

 

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 93 человека.

 

За сутки излечились 187 человек, за весь период пандемии – 7048 югорчан.

Пнд, 07/13/2020 - 10:52

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