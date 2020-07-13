Оперативный штаб Югры сообщает данные на 13 июля

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12 474 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 13 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 270 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах:
Сургут – 47;
Нягань – 38;
Когалым – 36;
Нижневартовск – 31;
Ханты-Мансийск – 26;
Лангепас – 13;
Нефтеюганск – 12;
Югорск – 11;
Советский район – 10;
Сургутский район – 8;
Урай – 8;
Нижневартовский район – 8;
Октябрьский район – 8;
Нефтеюганский район – 4;
Покачи – 4;
Мегион – 3;
Кондинский район – 2;
Пыть-Ях – 1.
На момент выявления у 176 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 58 зафиксирована пневмония, у 36 человек – бессимптомно.
Контакт установлен в 229 случаях. По 41 контакты уточняются.
Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 19354 человека, сняты с наблюдения – 41975.
За сутки на COVID-19 обследовано 4740 человек, всего – 307739.
Коэффициент распространения инфекции – 0,97 (1 этап – >1).
Показатель охвата тестированием населения –308,4 (3 этап – >110).
Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию –92,5% (1 этап – <50%).
Состояние 52 пациентов тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 93 человека.
За сутки излечились 187 человек, за весь период пандемии – 7048 югорчан.