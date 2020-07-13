Год Памяти и Славы: дан старт федеральному проекту – конкурсу, посвящённому детям войны

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«Шинельные» штаны, грачиные гнезда, «калачики», дружба и… любовь. Они помогли выжить детям войны. Великая Отечественная война в воспоминаниях самых юных и беззащитных ее свидетелей. К созданию такой библиотеки видеороликов пригласили россиян и иностранцев члены Общественной палаты России. Старт проекту дан: героями первых представленных на конкурс видеороликов стали почетные граждане, ученые, депутаты всех уровней, члены общественных палат.
«Надеюсь, что в результате реализации этого социального проекта, включенного в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, в медиапространстве появятся тысячи просветительских мотивирующих видеороликов, главными героями которых станут дети войны, — рассказывает руководитель оргкомитета проекта, член ОП РФ Леонид Шафиров. — Предполагается, что авторами этих видеоматериалов станут молодые люди. Они при помощи современных гаджетов смогут рассказать об истории нашей страны, основываясь на фактах из судеб людей — представителей поколения, жизнь которого можно охарактеризовать такими словами: труд, голод, холод, любовь, надежда и искренность. Считаю, что созданные видеоматериалы могут быть интересны всем интересующимся историей родного Отечества».
Как участвовать в федеральном проекте — конкурсе?
Цель проекта «Мое детство — война» — сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев — людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы. Главным мероприятием проекта станет конкурс мотивационных видеороликов (положение по ссылке https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna, первые конкурсные работы опубликованы на канале YouTube https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw/videos), в центре которого — главные события, чувства, убеждения, а также умения, которые помогли выстоять и выжить детям войны.
В рамках конкурса можно представить мини-интервью с детьми войны или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма.
Специальная номинация — посты в социальных сетях в рамках флешмоба Общественной палаты Российской Федерации. Для участия в нем не нужно обладать какими-то особыми навыками видеосъемки или монтажа. Главными критериями оценки будут искренность и желание донести всему миру несовместимость радости детства и ужасов войны. Можно снять видео или написать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах детей на войне. После этого выложить видео или текст на личную страничку, вместе с основными хештегами флешмоба Общественной палаты РФ #личноОВойне и #ОПРФ, указав дополнительные — #моедетствовойна и #детивойны, #историяВОв, #[название региона по месту жительства героя], #[название населенного пункта по месту жительства героя].
Приглашаем всех желающих к общему делу — сохранению памяти о маленьких героях Великой Победы, принять участие в конкурсе видеороликов «Мое детство — война».
Публикации в социальных сетях для репостов: