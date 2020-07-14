В Югре в полном объёме осуществляется «Северный завоз»

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В северных регионах летом тщательно готовятся к зиме. «Северный завоз» в отдалённые и труднодоступные населённые пункты в Югре осуществляется в полном объёме и в запланированные сроки.
Мы поинтересовались у заместителя главы Берёзовского района Сергея Николаевича Титова, как проходит «северный завоз» в их муниципалитете? Со слов заместителя главы Берёзовского района Сергея Николаевича Титова стало известно, что администрацией Берёзовского района направлена заявка письмом от 12 ноября 2019 № 7431 в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о потребности в централизованной поставке в навигацию 2020 года. В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2019 №690-рп в Берёзовский район в рамках централизованной закупки продукции (товаров) в навигацию 2020 года завезено:
Уголь каменный, марки ДПК в с. Саранпауль – 6500 т., в п. Сосьва – 600 т.;
Уголь каменный, марки ССПК в п. Сосьва – 90 т., в д. Кимкьясуй – 55т., в с. Саранпауль – 100 т., в д. Шайтанка – 80т., в п. Ванзетур – 750 т., в с.Теги – 550 т., в с. Няксимволь – 350 т.;
Бензин автомобильный Аи-92-К5 в пгт. Берёзово – 550т., пгт. Игрим – 700 т., в с. Саранпауль – 599, 566 т., в с. Няксимволь – 120 т., в п. Сосьва – 200 т.;
Топливо дизельное «зимнее» в пгт. Берёзово – 200 т., в п. Сосьва – 150 т., в с. Саранпауль – 249, 795 т., в пгт. Игрим – 200 т.
Глава Белоярского района Сергей Петрович Маненков отметил:
– Перечень централизованно поставляемых товаров, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения Белоярского района в рамках централизованной закупки продукции (товаров) в районы и населённые пункты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2020 года включает: каменный уголь, автомобильный бензин, дизельное топливо и реактивное топливо.
Также по осуществлению северного завоза рассказала заместитель главы Октябрьского района Наталья Геннадьевна Куклина:
– С началом навигации в Октябрьский район завезены бензин, дизельное топливо и каменный уголь. Эти запасы позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий и жизнедеятельность населения района вплоть до осуществления следующего «северного завоза» с открытием новой навигации.
Северяне, проживающие на территориях с ограниченным сроком завоза, могут быть спокойны за зимовку. Вся необходимая продукция будет завезена вовремя.
Для справки
Северный завоз –комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона.
Северный завоз как феномен обусловлен тремя причинами:
отсутствием в районах Крайнего Севера собственной производственной базы большинства промышленных и многих сельскохозяйственных товаров;
удалённостью основных промышленных районов на многие тысячи километров, что затрудняет и делает очень дорогой для частных юридических и физических лиц самостоятельную доставку товаров даже в летние месяцы;полным отсутствием транспортной инфраструктуры, за исключением воздушного или водного сообщения, в большинстве районов Крайнего Севера.
Более общей причиной являются крайне трудные природно-климатические условия в районах Крайнего Севера.
В этих условиях единственно возможной является централизованная закупка и транспортировка товаров из южных областей России в районы Крайнего Севера. Эту обязанность как в СССР, так в современной России осуществляет государство за счет средств федерального бюджета и силами региональных и местных властей.
Объём северного завоза традиционно исчисляется в денежном, а не в натуральном выражении.
Завоз производится преимущественно воздушным транспортом, а также речным и морским, в том числе с использованием Северного Морского пути.
Материал подготовила Ульяна Данило
Ӆўӊа йиттыйн кашӑӊ хӑннєхә тӑӆ кєша ӆэщӑтыйӆ. Итәх хуятӑт ӆўӊӑн хот омӑсӆӑт, әхӑӆ, хоп вєрӆӑт па тәх ёх хўӆ веӆпӑсӆӑӆӑт, юхӑл вєрӆӑт. Вантэ, ӆўӊ хӑтӆ хўв, ёш ар вєра хойӆяӆ. Тӑм мӑта хошум хӑтӆӑтн вўӆы кәртӑтн имет кєпӑӆаӆ кӑшмӑӆӆӑт. Уйӊ нєӆӑм па хӑншӑӊ сӑх ёнтман омӑсӆӑт. Щи кўтн ин мәрӑх воньщты пура юхтӑс.
Югра мўв ӆуваттыйн хуӆыева мир тӑӆ кєша ӆэщӑтыйӆӆӑт. Нын щи вәӆӆӑн, мўӊ мўвевӑн карты ӛш шимӆ па щи пӑта арӆ пєлӑк пурмӑс ӆўӊ пурайн ай вошӑта, кәртӑта юханӑт хўват тәӆыйт. Ас па Ӆаӊаӆ асӊӑн па юхӑнӑт хўват арсыр пурмӑсӑт па ӆєтутӑт тўвман тўтӑӊ хопӑт яӊхӆӑт.
Ёмвош округ ӆуваттыйн мира мосты пурмӑсӑт тўтӑӊ хопӑтн тәты вєр оӆӑӊӑн мўӊ Сўмӑтвош район кәща ӆӑӊкӑр ики Сергей Титов иньщӑссэв. Ӆўв лупӑс:
– Сўмӑтвош район кәща ёх ван хӑтӆуп тыӆӑщн 2019-мит оӆн Югра мўв экономической вєрӑт тәты тӑхия нємасыя пищма ӆэщӑтсўв. Еӆӆы Ёмвош округ правительства поступсы № 690-рп унтасн товийн юханӑт пєлка питум пурайн сыр-сыр пурмӑсӑтн тәсыюв. Мўвева хот кәрт тӑӆн ӑӆты кев лавум тәсўв: Саранпауль воша хәт щурӑс ветсот тонна арат, Сосьва воша хәтсот тонна арат, Кимкьясуй кәрта 55 тонна арат, Шайтанка кәрта 80 тонна арат, Ванзетур воша 750 тонна арат, Тэк кәрта 550 тонна арат па Няксимволь воша 350 тонна арат. Щи тумпи АИ-92-К5 нємуп бензин Сўмӑтвоша 550 тонна арӑт, Игрим воша 700 тонна арӑт, Саранпауль воша 599-кєм тонна арат, Няксимволь воша сотхәс тонна арат па Сосьва воша кӑтсот тонна арат паксўв тәты. Щӑӆта дизельное топливо ищи юхан хўват тўтӑӊ хопн Сўмӑтвоша кӑтсот тонна арат, Сосьва воша 150 тонна арат, Саранпауль воша 249-кєм тонна арат па Игрим воша кӑтсот тонна арат юхтуптӑсўв.
Еӆӆы Нуви сӑӊхум район кәща хә Сергей Маненков ясӑӊ эвӑӆт уша йис, Ас хўват тўтӑӊ хопӑтн ӆыв мўвеӆа хот кәрт тӑӆн ӑӆты кев лавум, Аи-92-К5 нємуп бензин, дизельной па реактивной топлива тәсы.
Щӑӆта Манстӑр район кәща ӆӑӊкар нє Наталья Куклина иньщӑссэв, муйсӑр пурмӑсӑт ӆыв хущеӆа тўтӑӊ хопн тәсыйт. Ӆўв лупӑс:
– Тӑм оӆ юханӆўв сырышӑк пєлка питсӑт. Щи пӑта арсыр мосты пурмӑсӑт сора вошӆўва юхӑтсӑт. Щиты тови вўш эвӑӆт Шӑншвош района тўтӑӊ хопӑтн бензин, хот кәрт тӑӆн ӑӆты кев лавум па дизель мотор рәпитты пӑта тўт йиӊк тәсўв. Ин тўвум сопасӆўв па оӆ вәнта ма тӑрумӆӑт.
Ёмвош округевн вәӆты мир тӑӆ кєша ма ӆэщӑтыйӆсӑт. Арсыр мосты пурмӑсӑтн Ас па Ӆаӊаӆ асӊӑн па юханӑт хўвӑт тәсыйт.
Айкеӆ ӆэщӑтӑс Ульяна Молданова