Югра стала обладателем гранта на поддержку семей с детьми

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Ханты-Мансийский автономный округ принял участие в конкурсном отборе по программе «Моя семья», проведенном фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Победителями стали 20 регионов, среди которых – Югра. Размер выигранного гранта составил 12,2 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию в 2020-2021 годах комплекса мер, направленного на повышение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода.
«Бедность – самая настоящая «трудная жизненная ситуация» для любой семьи. В группу риска по материальному неблагополучию попадают многодетные, а также семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, семьи, которые создают выпускники учреждений для детей сирот, - отметила председатель правления фонда Марина Гордеева.
- В своем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал проблему бедности прямой угрозой будущему России. Фонд поддержки детей включился в решение этой проблемы и разработал новую программу «Моя семья», позволяющую поддерживать региональные комплексы мер, проектную деятельность муниципалитетов, учреждений и организаций. Наш первый конкурс показал, что программа «Моя семья» дала дополнительный импульс к развитию региональных систем предоставления адресной социальной помощи нуждающимся семьям. К нам поступило более 30 заявок из регионов, и теперь в реализации программы «Моя семья» у нас 20 партнеров, вместе с которыми мы будем развивать эффективные социальные практики, позволяющие семьям преодолеть причины кризисного положения».
Региональный комплекс мер Югры предусматривает:
- создание единой стабильно функционирующей системы информирования целевых групп о возможности получения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта;
- организацию социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением социального контракта);
- внедрение технологии наставничества по отношению к семьям, заключившим социальный контракт на развитие собственного бизнеса, с привлечением добровольцев из числа успешных предпринимателей;
- содействие родителям в поиске работы с последующим трудоустройством, прохождении обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям, прохождении стажировки на предприятии или в организации – потенциальном месте работы;
- внедрение эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям (группы дневного пребывания для детей, помощь семьям с низким уровнем доходов в организации надомной работы, семейные программы выходного дня, другое);
- реализацию мероприятий, обеспечивающих снижение влияния бедности семей на самореализацию личности ребенка (подготовка к самостоятельной жизни, обучение финансовой грамотности, развитие инфраструктуры и содержания трудового воспитания, другое).
«В результате оказания профессиональной помощи малоимущим семьям с детьми в Югре, более чем на 8,2 тысячи семей будет снижен уровень бедности; более 35 руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющие меры социальной поддержки целевым группам, специалисты государственной службы занятости населения будут обучены тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок фонда», - отметила директор департамента социального развития округа Тереза Пономарева.